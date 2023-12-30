ما هي حقيقة زيادة التموين الشهر القادم يناير 2024 وأسعار السلع التموينية كما حددتها وزارة التموين
يريد الكثير ممن يمتلكون البطاقات التموينية معرفة حقيقة زيادة التموين الشهر القادم وذلك بعد أن تداول على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية خبر قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة التموين الخاص بشهر يناير 2024 لذلك من خلال هذا التقرير سوف نكشف حقيقة هذا الخبر إلى جانب معرفة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024.
حقيقة زيادة التموين الشهر القادم
قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوضيح حقيقة زيادة التموين الشهر القادم الذي انتشر الفترة السابقة حيث نفت الوزارة هذا الخبر موضحة انها لم تقم بإصدار أي قرار هذه الفترة وأن ما تم نشره من أخبار ليس له اساس من الصحة كما أوضحت الوزارة أن نصيب الفرد في التموين ما زال ثابت بقيمة 50 جنية شهريا يستطيع المواطن بها شراء ما يلزمه من سلع غذائية.
أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024
حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السلع الغذائية داخل منافذ التموين والتي جاءت على النحو التالي:
- سعر كيلو السكر 12.60 جنيه.
- سعر زجاجة الزيت زيت خليط وزن 800 مللي 30 جنيهًا.
- سعر كيس المكرونة وزن 800 جم 13.00 جنيه.
- سعر كيس المكرونة وزن 400 جم 6.5 جنيه.
- سعر المسلى صناعي وزن 800 جم 36 جنيهًا.
- سعر العدس المجروش وزن 500 جم 21 جنيهًا.
- سعر نصف كيلو الفول المعبأ 9.00 جنيهات.
- سعر کیس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.
- سعر اللبن الجاف 125 جم 25.5 جنيه.
- سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيه.
- سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.
- سعر علبة التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.
- سعر كيلو الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 18.00 جنيه.
- سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.
- سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.
- سعر البسكويت يوليوز سادة بجنيه ونصف.
- سعر البسكويت يوليوز ويفر بأنواعه 2.75 جنيه.
- سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
- سعر كيس الصلصة وزن 300 جم 8 جنيهات.
- سعر باكو الشاي ناعم وزن 40 جم 5 جنيهات.
- سعر علبة البسكويت بوو بأنواعه 3.75 جنيه.