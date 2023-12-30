ما هي حقيقة زيادة التموين الشهر القادم يناير 2024 وأسعار السلع التموينية كما حددتها وزارة التموين

يريد الكثير ممن يمتلكون البطاقات التموينية معرفة حقيقة زيادة التموين الشهر القادم وذلك بعد أن تداول على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية خبر قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة التموين الخاص بشهر يناير 2024 لذلك من خلال هذا التقرير سوف نكشف حقيقة هذا الخبر إلى جانب معرفة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024.

حقيقة زيادة التموين الشهر القادم

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوضيح حقيقة زيادة التموين الشهر القادم الذي انتشر الفترة السابقة حيث نفت الوزارة هذا الخبر موضحة انها لم تقم بإصدار أي قرار هذه الفترة وأن ما تم نشره من أخبار ليس له اساس من الصحة كما أوضحت الوزارة أن نصيب الفرد في التموين ما زال ثابت بقيمة 50 جنية شهريا يستطيع المواطن بها شراء ما يلزمه من سلع غذائية.

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السلع الغذائية داخل منافذ التموين والتي جاءت على النحو التالي: