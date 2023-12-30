«اعرف حقك قبل ما تصرف».. وزارة التموين تحدد نصيب الفرد في بطاقة التموين شهر يناير 2024 وقائمة أسعار السلع التموينية

يتساءل الكثير من المواطنين الذين يستفيدون من الدعم الذي تقدمة وزارة التموين والتجارة الداخلية على كل من السلع الغذائية والخبز عن نصيب الفرد في التموين لهذا أجابت وزارة التموين والتجارة الداخلية على هذا السؤال وهو ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير بالتفصيل بالإضافة إلى قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024.

نصيب الفرد في بطاقة التموين يناير 2024

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نصيب الفرد في التموين من السكر هو عدد واحد كيلو جرام بحد أقصى عدد 6 كيلو جرام للبطاقة الواحدة، بينما نصيب الفرد من الزيت هو عدد زجاجة واحدة وزن 800 مللي جرام بحد أقصى عدد 4 زجاجات على البطاقة الواحدة.

أسعار السلع داخل منافذ التموين

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية جدول أسعار السلع الغذائية بالمنافذ التموينية والذي اشتمل على الآتي: