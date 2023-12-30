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«اعرف حقك قبل ما تصرف».. وزارة التموين تحدد نصيب الفرد في بطاقة التموين شهر يناير 2024 وقائمة أسعار السلع التموينية
يتساءل الكثير من المواطنين الذين يستفيدون من الدعم الذي تقدمة وزارة التموين والتجارة الداخلية على كل من السلع الغذائية والخبز عن نصيب الفرد في التموين لهذا أجابت وزارة التموين والتجارة الداخلية على هذا السؤال وهو ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير بالتفصيل بالإضافة إلى قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024.
نصيب الفرد في بطاقة التموين يناير 2024
أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نصيب الفرد في التموين من السكر هو عدد واحد كيلو جرام بحد أقصى عدد 6 كيلو جرام للبطاقة الواحدة، بينما نصيب الفرد من الزيت هو عدد زجاجة واحدة وزن 800 مللي جرام بحد أقصى عدد 4 زجاجات على البطاقة الواحدة.
أسعار السلع داخل منافذ التموين
أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية جدول أسعار السلع الغذائية بالمنافذ التموينية والذي اشتمل على الآتي:
- سعر كيلو السكر 12.60 جنيه.
- سعر زجاجة الزيت زيت خليط وزن 800 مللي 30 جنيهًا.
- سعر كيس المكرونة وزن 800 جم 13.00 جنيه.
- سعر كيس المكرونة وزن 400 جم 6.5 جنيه.
- سعر المسلى صناعي وزن 800 جم 36 جنيهًا.
- سعر العدس المجروش وزن 500 جم 21 جنيهًا.
- سعر نصف كيلو الفول المعبأ 9.00 جنيهات.
- سعر کیس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.
- سعر اللبن الجاف 125 جم 25.5 جنيه.
- سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيه.
- سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.
- سعر علبة التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.
- سعر كيلو الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 18.00 جنيه.
- سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.
- سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.
- سعر البسكويت يوليوز سادة بجنيه ونصف.
- سعر البسكويت يوليوز ويفر بأنواعه 2.75 جنيه.
- سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
- سعر كيس الصلصة وزن 300 جم 8 جنيهات.
- سعر باكو الشاي ناعم وزن 40 جم 5 جنيهات.
- سعر علبة البسكويت بوو بأنواعه 3.75 جنيه.