موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 بعد زيادة الحد الأدنى للمعاشات.. اعرف قيمة المعاش بعد تطبيق الزيادة

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة المعاشات في شهر يناير القادم 2024 لهذا يرغب عدد كبير من المواطنين المحالين على المعاش معرفة قيمة المعاش الخاص بهم بعد الزيادة الجديدة لذا سوف نتعرف من خلال هذا التقرير على هذا القرار بالإضافة إلى تفاصيل أكثر عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة

يتساءل الكثير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة التي أعلنت عنها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وفقا لتوجيهات رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، حيث أعلنت الهيئة أنه يستطيع أصحاب المعاشات صرف المعاشات الخاصة بشهر يناير بعد الزيادة الجديدة يوم الاثنين الموافق 1 من شهر يناير 2024 موضحة إلى استمرار عملية الصرف لمدة 6 أيام لتنتهي يوم السبت الموافق 6 من شهر يناير 2024.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات ابتداء من شهر يناير القادم ليصبح 1300 جنيه مصري بدلا من 1105 جنيه، كما يصبح الحد الأقصى لقيمة المعاش بعد الزيادة 10080 جنية بدلا من 8720 جنيه مصري بدلا 1700 جنيه بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 12600 جنية بدلا من 10900 جنيه مصري.

أماكن صرف المعاشات

قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات توضيح الأماكن التي يستطيع أصحاب المعاشات الحصول على المعاشات الخاصة بهم عن طريقها والتي تمثلت في الاتي: