«استلم فوري وقسط على 10 سنين».. وحدات سكنية في التجمع الخامس من بنك التعمير والإسكان إلحق فرصتك في كومباوند أكاسيا

يعتبر مشروع الإسكان الذي يقدمه بنك التعمير والإسكان في التجمع الخامس وتحديداً في منطقة المستثمرين الشمالية فرصة استثمارية مميزة، يحمل الكومباوند الذي يعرف باسم “أكاسيا” مجموعة من المميزات، حيث يتألف من 711 وحدة سكنية تتميز بتصاميم عصرية تعزز من جاذبيتها، بالإضافة إلى ذلك يشتمل المشروع على واجهات حديثة ومنطقة خدمات مركزية متكاملة، مما يظهر الوحدات السكنية للمشروع طابع متميز، كما تتميز الوحدات السكنية بتشطيبات داخلية عالية الجودة مما يضمن راحة للمقيمين في هذا الكومباوند الراقي.

الاستلام فوري للوحدات

بالإضافة إلى ميزاته الفريدة يقدم بنك التعمير والإسكان فرصة الاستلام الفوري للمستثمرين، يتوفر مجموعة متنوعة من المساحات تشمل ثلاث نماذج مختلفة وهي “السندس والعلياء والروضة” حيث تتراوح مساحات الوحدات بين 156 متر مربع و310 متر مربع، ويتيح هذا التنوع للمستقبلين الاختيار من بين خيارات متنوعة تلبي احتياجاتهم وتفضيلاتهم السكنية بشكل فعال.

مواصفات الوحدات السكنية من بنك التعمير والإسكان

تضيف مواصفات المشروع للتفاصيل الرائعة حيث تتألف جميع العمارات من دور أرضي و4 أدوار مع توفر مصاعد لتسهيل الوصول للمقيمين، ويتميز الدور الأرضي للوحدات السكنية بحدائق خاصة تضيف للسكان مساحة خضراء مميزة بالإضافة إلى مداخل خاصة تعزز الخصوصية والراحة للسكان.

نظام السداد في كومباوند أكاسيا

نظام السداد في كومباوند أكاسيا بالقاهرة الجديدة يتيح دفع 15% كمقدم حجز، ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بفائدة معمول بها عند التعاقد، ويوفر بنك التعمير والإسكان أيضاً مشروع كومباوند بالما في القاهرة الجديدة يتألف من 95 فيلا فاخرة ويقع في منطقة المستثمرين الشمالية أمام جامعة المستقبل على القطعة رقم 31 مما يوفر خيارات متنوعة للمستثمرين الباحثين عن سكن فاخر وفيلات مميزة.