«صفوف النقل الابتدائي والإعدادي».. موعد امتحانات الترم الأول 2024 في القاهرة صفوف النقل المرحلة الابتدائية والاعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة عن موعد امتحانات الترم الأول وجدول امتحانات صفوف النقل للترم الأول لعام 2024، حيث ستنطلق الامتحانات للصفوف من الرابع حتى الثاني الإعدادي، يتضمن الجدول فترة الامتحانات لطلاب الصفوف الرابع والخامس الابتدائي، من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم موعد امتحانات الترم الأول للصف الرابع والخامس الابتدائي وموعد امتحانات النقل الاعدادي 2024 وفقاً للخطة الزمنية التي وضعتها مديرية التعليم في محافظة القاهرة.

موعد امتحانات الترم الأول 2024 في القاهرة

تم الإعلان عن جدول امتحانات صفوف النقل للترم الأول من العام 2024 في القاهرة حيث يشمل الجدول فترتين:

أولًا للصفوف من الرابع الابتدائي حتى السادس الابتدائي سوف تنطلق الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024، وتستمر حتى الأربعاء الموافق 10 يناير 2024.

النقل الإعدادي ستبدأ امتحانات النقل للصفوف الإعدادية من يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 وتمتد حتى الاثنين الموافق 12 يناير 2024.

تعليمات مهمة في امتحانات الترم الأول 2024

قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بتسليط الضوء على جوانب هامة يجب الالتزام بها خلال امتحانات صفوف النقل للترم الأول في عام 2024 وتتضمن هذه النقاط ما يلي: