«الدهب راكب الصاروخ».. هل يصل سعر الذهب في مصر لـ5000 جنيه وتوضيح هام من رئيس الشعبة “الدهب ملوش سقف”

مع ارتفاع أسعار الذهب هذه الأيام بطريقة لم تحدث من قبل قام رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية المهندس هاني ميلاد جيد خلال لقاء تلفزيوني بالتعليق على سعر الذهب في مصر والعالم موضحا أسباب ارتفاع سعره في الأسواق لذلك في هذا التقرير سوف نتناول هذه الأسباب بالإضافة إلى معرفة أين سيصل سعر الذهب مستقبلاً.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

أوضح المهندس هاني ميلاد جيد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الذهب هذه الفترة والتي جاءت على النحو التالي:

الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم.

اعلان الفيدرالي الأمريكي عن تخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2024.

ارتفاع أسعار الذهب في العالم الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الذهب في مصر.

عوامل تحديد سعر الذهب في مصر

أوضح رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية المهندس هاني ميلاد جيد أن هناك مجموعة من العوامل التي تحدد سعر الذهب في مصر والتي من اهمها ما يلي:

سعر الذهب في البورصات العالمية.

سعر صرف الجنية المصري.

العرض والطلب.

أين يصل سعر الذهب في مصر

بعد ارتفاع سعر الذهب هذه الأيام بشكل مبالغ فية يتساءل المواطنين إلى أين يتجه سعر الذهب في مصر حيث صرح المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية أن سعر الذهب ليس له حدود وأنه غير متوقع سوف يثبت على مبلغ كام فإنه اليوم بلغ الثلاثة آلاف ومن الممكن أن يصل إلى خمسة آلاف جنية مصري الفترة القادمة.