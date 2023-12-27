احصل على الأخضر الآن” كيفية الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر asd .ma والحصول على 500 لـ 1000 درهم شهري

بعد أن دشنت المملكة المغربية برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، تساءل عدد كبير من المغربيين عن كيفية الاستفادة من الدعم الاجتماعي، بل وكيفية الإطلاع على rsu.ma السجل الاجتماعي الموحد وتتبع طلب التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، حيث حتى يستفيد المتقدم من هذا الدعم عليه التقديم بالسجل الموعد، فدعونا نوضح لكم تفاصيل

كيفية الاستفادة من الدعم الاجتماعي؟

أعلنت المملكة المغربية أن الدعم المباشر سينزل بأواخر شهر دجنبر الجاري، واقترب الشهر من الانتهاء والدعم على وشك النزول وربما بدئت الجهات المسؤولة بصرف لمن يتوافر بهم الشروط، ويمكن الاستفادة من هذا الدعم سيرًا على الخطوات التالية:

عليك أن تتوجه في بداية الأمر إلى موقع الدعم الاجتماعي المغرب، إما التقديم، أو تتبع طلب التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، ثم النقر على “طلب الاستفادة”.

اتبع ثلاث خطوات، وهي التسجيل ثم نوع الإعاقة والأطفال، وبالنهاية انقر على تأكيد الطلب.

مؤشر الاستفادة من الدعم الاجتماعي

سينزل الدعم الاجتماعي المباشر بأواخر الشهر الحالي، وهي أولى الدفعات للمستفيدين منه، وهو برنامج جاء لمساعدة كبار السن وللأسر بوضعية الإعاقة، حيث جاء مساندًا للأسر الهشة والفقيرة ومن لديهم أطفال بسن التمدرس، حيث تفاصيل البلاغ الصحفي على النحو التالي:

قيمة الدعم الاجتماعي المباشر

بناء على ما وضحه البيان الصحفي عن المملكة المغربية، فإن قيمة هذه الإعانة تختلف على حسب تركيب الأسرة، ويبدأ المبلغ بحد أدنى 500 درهم مغربي، وأقصى قيمة له بقيمة 1000 درهم مغربي، وذلك في ضوء كل فرد بالأسرة، ولا بد من التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.