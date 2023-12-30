الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 100 دينار عراقي

أعلنت هيئة التقاعد العامة بالعراق عن زيادة مالية على رواتب المتقاعدين تصل إلى 100 ألف دينار عراقي وأنه في القريب العاجل سيتم تطبيق تلك الزيادات على الرواتب وأن البيانات اللازمة للصرف متاحة ومتوفرة، وقد وفرت الهيئة رابط إلكتروني من خلاله يمكن الاستعلام عن الزيادة الجديدة وموعد صرفها للمتقاعدين.

صرف رواتب المتقاعدين بالعراق بزيادة 100 دينار عراقي

أقر السيد ماهر حسين رشيد رئيس هيئة التقاعد أن قرار زيادة 100 دينار على الرواتب يطبق للمتقاعدين الذي يحصلون على راتب شهري أقل من مليون دينار حتى الآن لم يصل إلى الهيئة، وأوضح سيادته البيان الصادر من رئيس الوزراء أنه سيتم تطبيق الزيادة بداية من شهر تشرين الثاني المقبل، في حين أن البيانات جاهزة وسيتم التطبيق فور الحصول على قرار التنفيذ، وأشار أن الهيئة تنظر إلى الراتب إذا كان الراتب مليون دينار قبل الاستقطاع للورثة فهنا سيتم إضافة كل وريث للزيادة وكل منهم سيكون مستحقا لها، وأكد سيادته أن الهيئة تعمل جاهزة على دعم المتقاعدين وتنفيذ كافة الإجراءات والقرارات المناسبة لهم والتي تعمل على تحسين أوضاعهم.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة

يمكن الآن لجميع المتقاعدين الاستعلام عن موعد نزول الرواتب بالزيادة الجديدة المعلن عنها من قبل الهيئة إلكترونيا من خلال الدخول إلى موقع وزارة المالية العراقية من هنا وإدخال رقم المرور الخاص بك واسم المستخدم النقر على بند الاستعلام عن الرواتب، إدخال كافة بيانات المتقاعد التي يطلبها الموقع، ومنه ستكون كافة البيانات متاحة أمامك على الشاشة بعد الضغط على كلمة استعلام.