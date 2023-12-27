والله حرام اللي بيحصل دا الأخضر طار وراكب صاروخ| سعر الدولار سوق سودة| أعلى سعر للدولار اليوم في السوق السوداء 27-12-2023

سعر الدولار في السوق السوداء … مع استمرار الاستقرار في سعر صرف الدولار الرسمي في مصر، تشهد السوق السوداء تقلبات قوية في أسعار العملة الأمريكية، ورغم الإجراءات التي اتخذها السلطات للحد من المضاربات في هذه السوق، فإن سعر الدولار في السوق السوداء لا يزال يسجل أرقاماً قياسية عالية، فما هو سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم؟.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم 27-12-2023

أن سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء في مصر قد شهد ارتفاعًا قويًا خلال الساعات الماضية، مما دفعه إلى تسجيل مستويات تاريخية.

سعر الدولار في السوق السوداء …وأشار المتعاملون إلى أن السوق السوداء شهد زيادة كبيرة في الطلب على الدولار، وأن العمليات التي تمت عند مستوى 51.50 جنيهًا للدولار تمت في نطاقات محدودة وعبر أكثر من وسيط مع استمرار السلطات في تضييق الخناق على المضاربات والتلاعب في سعر الدولار.

وفي حين استقر سعر الدولار في السوق الرسمية، قد توقعت تقارير حديثة أن يسجل سعر صرف الدولار مستوى 45 جنيهًا خلال الربع الأول من العام الجاري، على الرغم من استقرار أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية منذ أكثر من عام، وأشارت التقارير إلى أن السوق الموازية حافظت على نشاطها القوي، وأن هذا الزيادة في طلب الدولار قد يؤدي إلى ارتفاع غير مرغوب فيه في سعر العملة.

أعلى سعر للدولار اليوم في السوق السوداء

وصل سعر الورقة الخضراء اليوم في السوق الموازية 52 شراء

وسجل أعلى سعر للدولار اليوم في السوق السوداء 54 بيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

وفيما يتعلق بأكبر بنكين محليين في مصر، فقد استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 30.75 جنيهًا للشراء و30.85 جنيهًا للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وسجل لدى البنك التجاري الدولي – مصر مستوى 30.85 جنيهًا للشراء و30.95 جنيهًا للبيع.

ومع استمرار التقلبات في سعر صرف الدولار، يراقب الخبراء الأسواق بحذر لتحديد التأثير الفعلي لهذه الزيادة في سعر العملة على الاقتصاد المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية اليوم 27-12-2023

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك CIB

30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مصرف أبوظبى الإسلامي

30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك قطر الوطنى الأهلى QNB

30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصرى الخليجي