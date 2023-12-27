«احمي الشبكة وغير الباسورد».. طريقة تغيير باسورد الواي فاي وزيادة سرعة الإنترنت بخطوات سهلة

يعاني عدد كبير من الأفراد من بطئ سرعة الانترنت المنزلي وخاصة مع اقتراب الاشتراك الشهري الأمر الذي يدفعهم للبحث عن طريقة تغيير باسورد الواي فاي من أجل الحفاظ على سرعة الانترنت وضمان عدم اختراق الهاكرز للشبكة، سوف نتعرف من خلال هذا التقرير على طريقة تغيير باسورد الواي فاي وكيفية تسجيل دخول الواي فاي بأسهل طريقة.

طريقة تغير باسورد الواي فاي

قام أحد مبرمجين المواقع وخبراء الأمن السيبراني والذي يعمل في إحدى الشركات بالإعلان عن أسهل طريقة لتغيير باسورد الواي فاي والتي تتمثل في الآتي:

يقوم الشخص في البداية الدخول على صفحة الاعدادات الموجودة بالراوتر الخاص به وتسجيل اسم المستخدم وكلمة السر التي يتم تدوينها بشكل دائم في المنطقة الخلفية من الراوتر.

ينقر الشخص بعد ذلك على Basic ومن ثم اختيار wlan.

يختار الشخص security.

يستطيع الشخص أن يقوم بزيادة معدل الأمان وذلك من خلال اختيار WPA2-PSK الذي يعد أعلى معدلات الأمان التي توجد بالراوتر كما يمكن اختيار للهواتف التي لا تعمل بالنظام الأول خيار WPA-WAP2 -psk.

يقوم الشخص اختيار المربع الذي يظهر أمام كلمة WPA- pre shared Key ومن ثم كتابة الباسورد الخاص بالواي بشرط أن يكون مكون من 8 عناصر سواء حروف أو رموز أو أرقام ومن الأفضل أن يكون يحتوي عليهم جميعا ويجب التأكد من الحروف هل هي capital or small.

كما يمكن زيادة الامان وذلك من خلال إخفاء الشبكة عن طريق النقر على المربع الموجود أمام كلمة Hide Broadcast.

يقوم الشخص في النهاية تغيير الباسورد الخاص بصفحة إعدادات الدخول للراوتر وذلك عن طريق اختيار كلمة Maintenance التي توجد في اليسار ثم إدخال كل من كلمة السر القديمة والجديدة وتأكيدها مرة ثانية.

تسجيل الدخول في الواي فاي

يستطيع الأشخاص بكل سهولة تسجيل الدخول في الواي فاي من خلال اتباع هذه الخطوات: