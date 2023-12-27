عبر منحتي 2024 minhaty.ma الاستعلام عن تفاصيل المنحة الجامعة وخطوات الحصول على منحة تصل حتى 12154 درهم

يتساءل عدد كبير من الطلاب والطالبات بالمغرب بالوقت الحالي عن رابط منحتي 2024 ، وذلك من أجل الاستعلام عن تفاصيل المنحة الجامعية، والتي يتم صرفها على ثلاث دفعات بالعام، فدعونا نوضح لكم طريقة الاستعلام والتسجيل من الأساس بالمنحة وقيمتها.

استعلام منحتي 2024 المغرب

يتم إيداع المنحة الجامعية ثلاث مرات في العام على ثلاث دفعات، حيث قيمة المنحة السنوي بالدرهم يبدأ من 6334 درهم مغربي ويصل إلى 12154 درهم مغربي، وذلك حسب السلم الأول أو الثاني أو الثالث، ويمكن الاستعلام عن نتائج المنحة الجامعية بالخطوات التالية:

على الطالب أن يتوجه في البداية إلى موقع منح التعليم العالي “منحتي 2024 “.

“منحتي 2024 “. إدخال رقم المسار وسنة الحصول على الباك والسلك.

ينقر في النهاية على بحث.

يحصل الطالب بعد ذلك على نتائج المنحة.

تسجيل Minhaty 2023-2024 منحتي

يمكن للطلاب بالمغرب الحاصلين على شهادة الباك والمتمدرسين الأحرار الحصول على المنحة الجامعية من خلال الدخول إلى منصة منحة التعليم العالي، ثم النقر على إيداع الطلب، واستمرار الخطوات حتى تُسجل بالمنحة، مع العلم أنه يجب التقدم في السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني قبل التقديم على طلب المنحة.

شروط الحصول على منحتي 2024

حتى تتمكن من الحصول على المنحة الجامعية المقدمة من الوزارة، لا بد أن يتوافر بك عدد من الشروط، والتي تأتي على النحو التالي: