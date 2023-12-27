عبر منحتي 2024 minhaty.ma الاستعلام عن تفاصيل المنحة الجامعة وخطوات الحصول على منحة تصل حتى 12154 درهم
يتساءل عدد كبير من الطلاب والطالبات بالمغرب بالوقت الحالي عن رابط منحتي 2024 ، وذلك من أجل الاستعلام عن تفاصيل المنحة الجامعية، والتي يتم صرفها على ثلاث دفعات بالعام، فدعونا نوضح لكم طريقة الاستعلام والتسجيل من الأساس بالمنحة وقيمتها.
استعلام منحتي 2024 المغرب
يتم إيداع المنحة الجامعية ثلاث مرات في العام على ثلاث دفعات، حيث قيمة المنحة السنوي بالدرهم يبدأ من 6334 درهم مغربي ويصل إلى 12154 درهم مغربي، وذلك حسب السلم الأول أو الثاني أو الثالث، ويمكن الاستعلام عن نتائج المنحة الجامعية بالخطوات التالية:
- على الطالب أن يتوجه في البداية إلى موقع منح التعليم العالي “منحتي 2024 “.
- إدخال رقم المسار وسنة الحصول على الباك والسلك.
- ينقر في النهاية على بحث.
- يحصل الطالب بعد ذلك على نتائج المنحة.
تسجيل Minhaty 2023-2024 منحتي
يمكن للطلاب بالمغرب الحاصلين على شهادة الباك والمتمدرسين الأحرار الحصول على المنحة الجامعية من خلال الدخول إلى منصة منحة التعليم العالي، ثم النقر على إيداع الطلب، واستمرار الخطوات حتى تُسجل بالمنحة، مع العلم أنه يجب التقدم في السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني قبل التقديم على طلب المنحة.
شروط الحصول على منحتي 2024
حتى تتمكن من الحصول على المنحة الجامعية المقدمة من الوزارة، لا بد أن يتوافر بك عدد من الشروط، والتي تأتي على النحو التالي:
- المتقدم حامل للجنسية المغربية.
- الاستحقاق الاجتماعي.
- شهادة البكالوريا ومحدد بها رقم السنة.
- متابعة الدراسة داخل واحدة من مؤسسات التعليم العالي.
- عدم استفادة المتقدم من أي منحة أخرى من واحدة من الجهات بالمغرب.