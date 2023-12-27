أضبط حالًا “AD Sports” تردد قناة أبوظبي الرياضية 2024 على النايل سات وعرب سات بجودة عالية

قناة أبوظبي الرياضية 2024، هي القناة الرياضية الرائدة، التي تبث أهم البطولات والمباريات في مختلف الألعاب الرياضية، تعد التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، من بين أبرز الأحداث التي تنقلها القناة حاليًا بالإضافة إلى ذلك، تقوم القناة بنقل عدد من الدوريات الأوروبية والآسيوية على شاشاتها طوال العام، تتمتع قناة أبوظبي بشعبية كبيرة وتحظى بمشاهدات عالية، حيث يستمتع المشاهدون بتجربة رائعة، مع محتواها المتميز، سنعرض لكم تردد قناة أبوظبي الرياضية وتردد قناة أبوظبي.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2024

في الوقت الحالي، يجتمع الجمهور أمام الشاشات لمتابعة المباريات والبطولات، في رياضة كرة القدم، التي تعتبر الأكثر شعبية بين الجماهير، ومن بين القنوات الرائدة في الشرق الأوسط، تبرز قناة أبوظبي الرياضية، والتي تنقل العديد من البطولات الرياضية المهمة، وتتميز القناة ببثها المجاني مع جودة عالية للصورة والصوت، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة القناة عبر التردد التالي:

ضبط تردد قناة ابو ظبي الرياضية الجديد 2024

إذا كنت تبحث عن ترددات قنوات أبوظبي الرياضية، على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، يمكنكم الاطلاع على الترددات التالية:

قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة الجديدة:

القمر الصناعي : النايل سات .

التردد: 11526.

معدل الترميز 27500.

الجودة اتش دي .

الاستقطاب الأفقي.

عامل تصحيح الخطأ 4/3.

تردد قناة ابو ظبي المشفرة:

الاستقطاب الأفقي.

الجودة اتش دي .

عامل تصحيح الخطأ 6/5.

التردد 12347.

معدل الترميز 27500.

تردد قناة ابوظبي 3 ,4:

الاستقطاب افقي.

معدل الترميز 30000.

التردد 12467.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القمر الصناعي النايل سات

قناة ابوظبي الرياضية علي القمر الصناعي العرب سات:

التردد: 11804.

الجودة HD.

الاستقطاب افقي.

معدل الترميز 27500.

معامل التصويب ¾.