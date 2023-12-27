بأقل التكاليف.. اسهل طريقة لعمل الجبنة الرومى في البيت طريقة صحية

الجبن الرومي، هو احد اشهر انواع الجبن في العالم بنكهته الرائعة، ويمكن استخدامه في العديد من الوصفات المختلفة، يعتبر الجبن الرومي مفيدا للجسم لاحتوائه على نسبة عالية من الحليب، ومع ذلك، أصبح الجبن الرومي مكلفًا في الفترة الأخيرة، مما يجعل الكثيرين يترددون في شرائه، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون هو انه يمكن تحضير الجبن الرومي في المنزل بسهولة.

طريقة عمل الجبن الرومي في البيت

يتميز الجبن الرومي بقوامه الناعم ونكهته اللذيذة ورائحته الفريدة، التي تجذب الكثير من الاشخاص، كما يعد مصدر رئيسي للبروتينات والكالسيوم وتعتبر مفيدة لصحة العظام والاسنان، سنقدم لكم الآن اسهل طريقة لصنع الجبن الرومي بشرح مفصل.

كيفية عمل الجبنة الرومي

لتحضير الجبنة الرومي في المنزل، يمكنك استخدام هذه المكونات لتحضير الجبنة الرومي اللذيذة في المنزل، من خلال المكونات التالية:

3 كيلوغرامات من الحليب البقري.

2 أكواب من الزبادي الكامل الدسم.

نصف كوب من الماء المثلج.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة صغيرة من الملح.

قماش قطني نظيف.

لون طعام أصفر (اختياري).

خطوات التحضير

لتحضير الجبنة الرومي في المنزل، اتبع الخطوات التالية: