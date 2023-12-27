hij.moi.gov.eg “مليون مبارك يا حاج”  التضامن الاجتماعي تعلن نتيجة قرعة حج الجمعيات الاهلية 2024-1445 بالرقم القومي ورقم المصنع

أسماء الفائزين في حج الجمعيات 2024…خلال الساعات القليلة الماضية شهدت محركات البحث عمليات مكثفة من قبل العديد من المواطنين في مصر، بحثاً عن اسماء الفائزين في حج الجمعيات 2024، والتي من المرتقب أن يتم إعلانها خلال ساعات، وقد أكدت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد اعلان نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2023 -1445 عبر بوابة الحج المصرية الموحدة hij.moi.gov.eg.

وفيما يلي سوف نوضح لكم متابعي البديل الإخباري كافة خطوات الاستعلام عن اسماء الفائزين في حج الجمعيات 2024 ورابط بوابة الحج المصرية الموحدة للاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية.

أسماء الفائزين في حج الجمعيات 2024

صرح أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية للحج، بأنه سيتم عقد اجتماع لمجلس أمناء المؤسسة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، سيكون هذا الاجتماع يوم الخميس الموافق 27 ديسمبر 2023. وسيتم خلاله اعتماد أسعار البرامج الثلاثة للحج والإعلان عنها خلال قرعة الحج، مشيراً أنه سوف يتم عقد هذا الاجتماع بعد الانتهاء من إبرام جميع التعاقدات لموسم الحج.

موعد إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات 2024

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 1445 هـ – 2024 م، يوم الخميس 27 ديسمبر 2023، عن طريق القرعة الإلكترونية التي ستتم عبر بوابة الحج الموحدة التي تشرف عليها وزارة الداخلية، لاختيار 7500 حاج من بين 23 ألفاً و400 متقدم.

نتيجة قرعة حج الجمعيات 2024

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات 2024، وتنزيل اسماء الفائزين في حد الجمعيات الأهلية 1445-2024 يتطلب اتباع الإجراءات التالية:

1. سجّل الدخول إلى بوابة الحج المصرية.

2. إدخال الرقم القومي في الحقل المخصص.

3. أدخال رقم المصنع الذي يظهر تحت صورة بطاقة الرقم القومي.

4. أدخال رمز التحقق المعروض على الشاشة.

5. انقر على زر “استعلام”.