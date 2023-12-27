بشارة الخير.. نزول الدعم الاجتماعي المباشر asd ma بقيمة 500 درهم لأقل أسرة بهذا الموعد

تم الإعلان أول أمس بشكل رسمي عن موعد نزول الدعم الاجتماعي المباشر asd ma لشهر دجنبر، حيث الدفعة الأولى من الدعم الاجتماعي الموجه من الحكومة المغربية إلى الأسر الفقيرة والهشة داخل المملكة المغربية، ونذكر لكم تفاصيل هذا الدعم، فتابعوا معنا.

نزول الدعم الاجتماعي المباشر asd ma

رسميًا يوم الخميس القادم الثامن والعشرين لشهر دجنبر الحالي سيتم صرف أولى دفعات الدعم الاجتماعي المباشر، ذلك البرنامج الذي دشنته المملكة المغربية لأسر الفقيرة الهشة بها، حيث مستفيد من هذه الدفعة حوالي 3.5 مليون مغربي، والذين سجلوا قبل اليوم العاشر من ديسمبر الحالي، حيث جميعهم استفوا شروط الحصول على هذا الدعم.

وقد وضح السيد أخنوش رئيس الحكومة المغربية أن هذه الأسر لن يقل قيمة الدعم لها عن مبلغ 500 درهم مغربي، وبداية من هذا الشهر والأشهر القادمة سيتم تقديم مبلغ يبدأ من 500 وحتى 1000 درهم مغربي، وذلك وفقًا لتركية الأسر، حيث تم تحديدهم بعد معالجة الملف الخاص بهم.

طريقة التسجيل في موقع الدعم الاجتماعي المباشر

خطوتين فقط ويمكنك الحصول على الدعم إن توافرت بك شروط الحصول عليه، حيث كل ما مطلوب منك الدخول إلى موقع الدعم الاجتماعي المغرب، ثم تسجيل طلب الاستفادة والبدء في إدخال بياناتك، وخلال 30 يوم سيتم الرد على طلبك.

الدعم الاجتماعي المباشر دفعة يناير

سوف ينزل الدعم الاجتماعي للأسر المسجلة قبل يوم العاشر من شهر دجنبر الحالي بدفعة دجنبر الحالي الدفعة الأولى من الدعم، بينما الدفع المسجلة بعد هذا التاريخ سوف يتم شمولها في دفعة شهر يناير، بل ووضحت الحكومة أن التسجيل في هذا الدعم ما زال متاح ولن يتم غلقه أمام جميع الأسر المغربية التي تستوفي شرط العتبة.