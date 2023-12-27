مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة 142 مدبلج + القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

من أهم المسلسلات التركية الذي تلقت صدى كبير في الدول العربية، كما بنت لنفسها قاعدة جماهير كبيرة، بما تتميز به من أحداث شيقة هو مسلسل قيامة عثمان الذي يرغب الكثير من محبي مسلسلات التاريخ الإسلامي مثل قيامة ارطغرل ومن بعده مسيرة إبنه عثمان الذي ذاع صيته، فيرغبون في معرفة القنوات الناقلة له ومواعيد المسلسل وأحداثه حيث أنه حقق نجاح كبير خلال المواسم الماضية، وكان محور التساؤل عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة الجديدة 142، الذي يضم نخبة من كبار النجوم، وسنوافيكم بكل ما يتعلق بهذا الموضوع.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة الجديدة 142

من أشهر المسلسلات التاريخية التركية في الشرق الأوسط ويتساءل عشاق المسلسل عن موعد عرض الحلقة الجديدة، وسوف يتم عرض الحلقة 142 الجديدة من مسلسل قيامة عثمان يوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر ديسمبر لعام ألفين وأربعة وعشرون ميلاديًا، عبر القناة التركية آي تي في والتي تعرض المسلسل عبر شاشتها في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين والسودان، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والعراق وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبوظبي، كما يمكنكم تنزيل هذه القناة من التردد التالي:

التردد: 10776.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6 /5.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يعد مسلسل قيامة عثمان من أشهر المسلسلات التاريخية التركية في الوطن العربي والتي تقوم بعرض أحداث تاريخية يتخللها معارك وفتوحات وأحداث شيقة ومشاهد تمثيلية وكأنها بصورة حقيقة، وتهتم العديد من القنوات بعرض مسلسل قيامة عثمان لما له من قاعدة جماهيرية كبيرة، لذا سوف نعرض لكم أهم القنوات الناقلة المسلسل.

تردد قناه الدعوة الإسلامية

التردد: 12687.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

قناة الفجر الجزائرية

من أشهر القنوات إذاعة لمسلسل قيامة عثمان ويمكن متابعة أحداث المسلسل من خلال:

التردد: 1243.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

قناة اليرموك الاردنية

تقوم بعرض مسلسل قيامة عثمان عبر التردد التالي: