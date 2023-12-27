قدمي الآن .. شروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 عبر رابط anem.dz

شروط منحة المرأة الماكثة في البيت هو ما تبحث عنه معظم السيدات بالجزائر، كما أعلنت الحكومة عن رابط التقديم حتى تتمكن الراغبات من التسجيل في البرنامج بكل سهولة من خلال رابط التقديم anem.dz، حيث تعمل الحكومة الجزائرية على تقديم الدعم للنساء الجزائريات لسد احتياجاتهم الأساسية من المأكل والمشرب، وتحسين أحوالهم وأوضاعهم الاقتصادية، وفيما يلي نوضح لكم الشروط وطريقة التقديم تفصيلياً.

شروط منحة المرأة الماكثة في البيت

حددت الوزارة الشروط اللازمة حتى تتمكن المرأة من الحصول على المنحة، والتي تكون بقيمة 800 دينار جزائري، وهذه الشروط كالتالي:

يجب أن تكون المرأة المتقدمة للمنحة من حاملي الجنسية الجزائرية.

كما يشترط أن تكون مقيمة بالأراضي الجزائرية إقامة دائمة.

ألا يقل عمر المرأة المتقدمة عن 19 عامًا وألا يتجاوز عمرها 50 عامًا.

كما يجب ألا تمتلك المرأة أي سجل تجاري أو املاك أو عقارات ولا تستفيد من أي تأمين.

ألا يكون لها دخل شهري.

وفي حالة المرأة الأرملة لا بد من تقديم ما يثبت وفاة الزوج، وما يثبت حالتها الاجتماعية عند تقديم الطلب.

وفي حال المرأة المطلقة يجب أن يكون الحكم نهائي غير قابل للاستئناف.

التقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

يمكن للسيدات داخل الأراضي الجزائرية التقديم على منحة المرأة الماكثة بالبيت، ولكن لكي يتم ذلك فلا بد من توافر الشروط السابق ذكرها، ويتم التقديم عليها من خلال التالي: