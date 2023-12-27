بشرى سارة صرف معاشات المعلمين للمستفيدين والورثة في هذا الموعد

يتساءل كافة المواطنين والمواطنات داخل جمهورية مصر العربية حول موعد صرف معاشات المعلمين نظرًا لاختلاف القرارات من حين لأخر، حيث تسعى الحكومة المصرية في توضيح كافة التفاصيل التي تتعلق بموعد صرف المعاشات لكافة فئات المجتمع، لذا اليوم سنتطرق لتوضيح كل ما يتعلق بصرف المعاشات الخاصة بالمعلمين.

صرف معاشات المعلمين

أعلن المسؤول عن صرف معاشات نقابة المعلمين داخل جمهورية مصر العربية عن موعد صرفها لكافة المستفيدين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية حيث سيتم الصرف يوم 2 يناير القادم الموافق يوم الثلاثاء وذلك بإجمالي مبلغ 150 مليون جنيه لكافة المستحقين حول محافظات الجمهورية.

وتجدر الإشارة إلى أن الصرف يتم من خلال ماكينات الصرف الآلي والأماكن الأخرى المخصصة للصرف مثل البريد المصري منافذ فوري وغيرها من الاماكن، لذا يجب عليك الحصول على المعاش في الموعد المُقرر لذلك من قبل الجهة المختصة.

هل تم تغيير موعد صرف معاشات المعلمين؟

يتساءل جميع المستفيدين من معاش المعلمين داخل جمهورية مصر العربية حول هل تم تغيير موعد الصرف، وجاء الرد من قبل الجهات المسؤولة أن يجب توخي الحذر من الشائعات التي تنتشر بسبب اختلاف المواعيد ويجب عليك الحصول على المعلومات التي تخص الصرف من الجهات الرسمية المختصة فقط.

والجدير بالذكر أنه في حال تغيير موعد الصرف سيتم الإعلان عن ذلك بشكل مباشر من خلال المسؤول عن نقابة المعلمين داخل جمهورية مصر العربية، حيث تسعى الجهات المسؤولة في توفير كافة التفاصيل التي تتعلق بصرف المعاشات سواء للأشخاص المستحقين أو المستفيدن.