11 إجازاة رسمية مدفوعة الأجر في شهر يناير 2024

11 إجازاة رسمية مدفوعة الأجر في يناير 2024
جدول إجازات شهر يناير 2024
إجازة 1 يناير 2024 لموظفي البنوك
أعلن البنك المركزي، في بيان له، أنه بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2023، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في السوق المصري، يوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.
من المقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024، إجازة رسمية في مصر للموظفين والطلاب للاحتفال بعيد الميلاد بدلان عن اليوم الأول في يناير المقبل ، وهذه العطلة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والحكومي والخاص.
جدول إجازات يناير 2024
لن تكون إجازة 1 يناير 2024 وعطلة عيد الميلاد التي توافق يوم 7 يناير 2024، هي الإجازة الرسمية الوحيدة خلال شهر يناير، إذ نحتفل في يوم الخميس الموافق 25 يناير المقبل بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية، كإجازة رسمية مدفوعة الأجر، وفيما يلي قائمة بالإجازات والعطلات الأسبوعية خلال يناير 2024:
11 إجازة رسمية في يناير 2024
- الإثنين 1-1-2024 (إجازة لموظفي البنوك)
- الجمعة 5 -1- 2024 (إجازة نهاية الاسبوع).
- السبت 6 -1- 2024 (إجازة نهاية الاسبوع)
- الأحد 7 -1- 2024 (إجازة عيد الميلاد المجيد).
- الجمعة 12 -1- (إجازة نهاية الاسبوع).
- السبت 13 -1- 2024 (إجازة نهاية الاسبوع).
- الجمعة 19 -1- (إجازة نهاية الاسبوع).
- السبت 20 -1- (إجازة نهاية الاسبوع).
- الخميس 25 -1- 2024 (إجازة عيد الشرطة المصرية، ثورة 25 يناير).
- الجمعة 26 -1- 2024 (إجازة نهاية الاسبوع).
- السبت 27 -1- 2024 (إجازة نهاية الاسبوع).