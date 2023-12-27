11 إجازاة رسمية مدفوعة الأجر في شهر يناير 2024

ارتفعت معدلات البحث عن الإجازات الرسمية للعام القادم 2024، وموعد أول إجازة رسميه فيه، وإجازة رأس السنة الميلادية “عيدا لميلاد المجيد”، وهل رأس السنة إجازة رسمية؟… بالتزامن مع إعلان البنك المركزي المصري عن أول إجازات 2024 لموظفي البنوك، لذا يبحث الكثيرون عن الإجازات الرسمية خلال 2024 للتخطيط للسفر أو قضاءها بين الأسرة.

إجازة 1 يناير 2024 لموظفي البنوك

أعلن البنك المركزي، في بيان له، أنه بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2023، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في السوق المصري، يوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.

من المقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024، إجازة رسمية في مصر للموظفين والطلاب للاحتفال بعيد الميلاد بدلان عن اليوم الأول في يناير المقبل ، وهذه العطلة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والحكومي والخاص.

جدول إجازات يناير 2024

لن تكون إجازة 1 يناير 2024 وعطلة عيد الميلاد التي توافق يوم 7 يناير 2024، هي الإجازة الرسمية الوحيدة خلال شهر يناير، إذ نحتفل في يوم الخميس الموافق 25 يناير المقبل بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية، كإجازة رسمية مدفوعة الأجر، وفيما يلي قائمة بالإجازات والعطلات الأسبوعية خلال يناير 2024:

11 إجازة رسمية في يناير 2024