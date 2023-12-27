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طلع كارت الخدمات المتكاملة الان وأحصل على معاش شهري ومزايا كثيرة
تداولت الأسئلة في الأيام الماضية علي البحث عن موضوع عن أماكن حملة هنوصلك التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي، لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، أيضا عن الشروط اللازمة وطريقة أماكن كارت الخدمات المتكاملة وعن انواع الإعاقات المسموح بها للسماح باستخراج هذه البطاقات من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة حول ذلك الموضوع في السطور التالية تابعونا.
تعرف علي شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة
- يجب علي المتقدم بان يذهب إلي مكتب التأهيل التابع له محل إقامته وذلك لإجراء كف طبي.
- يشترط علي المتقدم بتقديم طبي من أحدي المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، أو مستشفيات القوات المسلحة أو الشرطة.
كيفية التقديم بطاقة الخدمات المتكاملة 2023
- يرجي الدخول علي البوابة الرئيسية الإلكترونية للخدمات المتكاملة.
- دخول كافة البيانات الخاصة بالمتقدم لا استخراج البطاقة.
- إرفاق كافة المستندات الرسمية.
- علي الفور يظهر أمامك علي الشاشه رقم الطلب الذي قمت بإرساله.
- أخيرا قم بالنقر علي خانة حفظ هذا الطلب.
ماهي أنواع الإعاقة التي تتمكن من استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة
- الشلل الدماغي، وجود خلل بالأعصاب الطرفية، عيوب خلقية.
- إصابات وتشوهات بالعمود الفقري، ضعف عام بالأطراف الذي يكون سببه قصور وأمراض التمثيل الغذائي.
- ضعف البصر، ضعف السمع، التأخير الذهني ، الهيموفيليا.
- شلل بسيط بأطراف متعددة،الانيميا المنجلية، أنيميا البحر المتوسط.
- البتر متعدد الأطراف، شلل الأطفال، ضمور العضلات.