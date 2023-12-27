رابط نتائج القبول في وزارة الدفاع العراقية PDF أسماء المقبولين في  القوات الخاصة

رابط نتائج القبول في وزارة الدفاع العراقية، هي من أهم ما تُشغل عدد كبير من المواطنين في مختلف محافظات العراق، حتى أن الوزارة قامت مؤخرًا بالإعلان عن كافة الأسماء الخاصة بالمقبولين في هذه القوات الخاصة، وتم رفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة بصيغة PDF، وفي مقال اليوم سنوضح لكم كيفية استخراج النتائج من أجل أن يتعرف عليها الجميع.

رابط نتائج القبول في وزارة الدفاع العراقية PDF

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الإستعلام عن نتائج القبول في وزارة الدفاع العراق القوات الخاصة، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التوجه إلى موقع وزارة الدفاع العراقية.

ومن ثم يتم إدخال اسم المتقدم ثلاثي.

وعليه يُرجى كتابة الرقم المدني الخاص به.

الضغط مباشرة على أيقونة “عرض النتائج”.

لتتمكن من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة بكل سهولة.

عرض نتائج المقبولين في وزارة الدفاع العراقية

كشفت وزارة الدفاع في العراق، عن إعلان أسماء المقبولين في الوزارة وذلك بالقوات الخاصة، إضافة إلى أن إعلان النتائج جاء بعد مراجعة وفحص دقيق لجميع الأشخاص المتقدمين في كافة محافظات العراق، بما يسمح لهم للإنضمام إلى القوات العسكرية العراقية، وهي المسؤولة عن حماية وحفظ البلاد، وفي حالة وجود أي مشكلة أو عقبة يُرجى التواصل مع الموقع الرسمي للوزارة مباشرة للقيام على حلها.