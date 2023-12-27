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مستني ايه!! يلا قدم وسافر .. «التعليم»: بدء التقديم في إعارات المعلمين للعام الدراسي 2024-2025
إعارات المعلمين في عام 2024/2025
قامت بعض المديريات التعليمية بالإعلان عن بدء التقديم لإعارة المعلمين في الخارج للعام الدراسي 2024/2025، كما أكدت المديريات على راغبي التقديم للإعارة يجب أن يتوجه ايه الإدارة التعليمية التابع لها ويقوم بسحب استمارة الإعارة، وأن كل التفاصيل من شروط ومستندات وأوراق مطلوبة ويجب عليه ملء الاستمارة بشكل صحيح وتسليمها للمديرية بعد ذلك.
متى آخر ميعاد لتسليم استمارة الإعارة؟
آخر ميعاد لتقديم استمارة الإعارة يوم 14 من شهر يناير القادم، هو الميعاد التي قامت المديريات التعليمية بالتأكيد عليه من خلال خطاب رسمي للإدارات التعليمية، ويتم إرسال كشف إعلام لكل العاملين في إدارات الإعارات الخارجية بالإدارات التعليمية.
تعليمات المديريات التعليمية بشأن الإعارات
هناك بعد التعليمات المهمة التي أشارت إليها المديريات التعليمية بخصوص التقديم على الإعارات في عام 2024/2025، ومنها الاتي:
- يجب على المتقدم أن بعرف ترتيبه وموقفه بين المتقدمين، وإذا كان هناك مشكلة في التقديم ولك شكوي، يجب الذهاب فوراً إلى المديرية التابع لها وتقديمها حيث لا يتم السماح بوجود أي تعديل في البيانات الموجودة يغير من الترتيب في البطاقات بعدما تم إرفاقها إلى الوزارة إلا بمعرفة المسؤول عن الإعارات في المديرية التعليمية.
- عدم وضوح في البيانات المرفقة من قبل المتقدم، فالمدريرية التعليمية غير مسؤولة عن عدم ترشيحه إلى الإعارة، ولذلك يجب كتابة البيانات المطلوبة بدقة عالية دون إهمال أي بيان، ويجب مراجعة تلك البيانات وتكون مطابقة تماماً بينها وبين البطاقة والطلب.
- عند كتابة البيانات يجب توضيح تخصص المؤهل من الشهادة الأصلية، بالإضافة إلى توضيح التخصصات الفرعية مثال على ذلك المؤهل ( ليسانس آداب ) والتخصص ( لغة عربية) والتخصص الفرعي ( لغات شرقية).
- كل المؤهلات الدراسية الحاصل عليها المتقدم يتم إرفاق الصور منها فقط.
- التأكيد من صحة البيانات الشخصية المطلوبة مثل العنوان والعمل ورقم الهاتف، وبعدها توقيع المتقدم بالطلب على تلك البيانات.
- يعتمد مدير المدرسة التابع لها المتقدمين ختم شعار المدرسة.