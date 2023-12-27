مستني ايه!! يلا قدم وسافر .. «التعليم»: بدء التقديم في إعارات المعلمين للعام الدراسي 2024-2025

قامت بعض المديريات التعليمية بالإعلان عن بدء التقديم لإعارة المعلمين في الخارج للعام الدراسي 2024/2025، كما أكدت المديريات على راغبي التقديم للإعارة يجب أن يتوجه ايه الإدارة التعليمية التابع لها ويقوم بسحب استمارة الإعارة، وأن كل التفاصيل من شروط ومستندات وأوراق مطلوبة ويجب عليه ملء الاستمارة بشكل صحيح وتسليمها للمديرية بعد ذلك.

متى آخر ميعاد لتسليم استمارة الإعارة؟

آخر ميعاد لتقديم استمارة الإعارة يوم 14 من شهر يناير القادم، هو الميعاد التي قامت المديريات التعليمية بالتأكيد عليه من خلال خطاب رسمي للإدارات التعليمية، ويتم إرسال كشف إعلام لكل العاملين في إدارات الإعارات الخارجية بالإدارات التعليمية.

تعليمات المديريات التعليمية بشأن الإعارات

هناك بعد التعليمات المهمة التي أشارت إليها المديريات التعليمية بخصوص التقديم على الإعارات في عام 2024/2025، ومنها الاتي: