بإيداع بسيط هتاخد 7000 جنيه شهريًا مدى الحياة.. ألحق فرصتك الان وأعرف التفاصيل كاملة

ما زالت عمليات البحث مستمرة بشكل كبير عن طرق الحفاظ على الأموال التي يمتلكها الأشخاص، من أجل عدم فقد قيمتها، ومعرفة الطرق الصحيحة لاستثمارها بكل ملائم، إضافة إلى تحقيق أرباح سريعة ومضمونة، لهذا فإن البنوك هي أفضل الوسائل لعمليات الاستثمار والحفاظ على قيمة الجنية، خاصة عند طرحهم للشهادات الادخارية، ومن أهم هذه الشهادات هي شهادة الادخار PLUS التي أطلقها البنك التجاري الدولي.

مميزات شهادة PLUS البنكية

هناك العديد من الشهادات البنكية التي يمكن شراءها بكل سهولة، لكن شهادة PLUS هي أفضل هذه الشهادات، وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:-

يصل الحد الأدنى لشراء شهادة PLUS من البنك التجار الدولي 1000 جنيه، لكن عند الحصول على عائد 7000 جنيه شهريًا، يجب أن يتم الإستثمار بشراء شهادة قيمتها 500 ألف جنيه.

كذلك يصل عائد الشهادة البنكية إلى 17.5% ويتم العمل على صرفها مع انتهاء المدة.

تستمر مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

كذلك هناك إمكانية للقيام بالإقتراض على الشهادة بنسبة تصل لـ 95% من قيمة الشهادة.

صرف الشهادة يكون شهريًا.

نوع العائد فهو ثابت.

الحصول على عائد 7000 جنيه

في حالة الرغبة بالحصول على عائد شهري يصل قيمته إلى 7000 جنيه، فيجب القيام بشراء شهادة PLUS من البنك التجاري الدولي بقيمة 500 ألف جنيه، حتى أن الأرباح المحققه فعليًا تكون 7291 جنيه، ويتم الحصول عليها شهريًا.