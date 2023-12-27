تحميل الآن pdf أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة بالعراق 2024 في كافة المحافظات بوزارة الداخلية

أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة بالعراق هي من أكثر الأمور التي يتساءل عنها الشعب العراقي، حيث تم الإعلان من قبل وزارة الداخلية العراقية عن صدور أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة، بعد أن قامت الوزارة بتوفير خدمة نقل النفوس بشكل إلكتروني بسيط وذلك لتيسير أمور المواطن العراقي وتوفير وقته، وسنتحدث بشكل مفصل عبر مقالنا لهذا اليوم عن هذه الخدمة وكيفية الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة.

كيفية الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة بالعراق

تسعى وزارة الداخلية العراقية إلى تسهيل عملية نقل النفوس على المواطنين العراقيين وتوفير جهدهم ووقتهم الضائع في الدوائر الحكومية بسبب الازدحام الشديد، لذلك قامت بتوفير خدمة نقل القيود المدنية بطريقة إلكترونية بسيطة وسريعة، كما أن طريقة الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة أمر في غاية السهولة، ويتم ذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:

في البداية يجب عليك الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة الداخلية العراقية.

بعد ذلك قم بالنقر فوق أيقونة الاستعلام عن نقل النفوس الوجبة الجديدة.

الآن قم بكتابة أسمك الكامل واسم محافظتك ورقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها، ثم تأكد من صحة المعلومات التي قمت بإدخالها.

أخيرًا اضغط على خانة الاستعلام للحصول على كافة المعلومات التي تبحث عنها، كما يمكنك تحميل هذه المعلومات وحفظها لإمكانية الرجوع إليها وقت الحاجة.

المستندات المطلوبة لنقل النفوس في العراق 2024

بعد أن عرفنا طريقة الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة بالعراق، سنذكر لكم الأوراق المطلوب توافرها مع المواطن المتقدم لنقل النفوس، وهي كالآتي: