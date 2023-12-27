رابط مباشر” التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر والحصول على وحدات سكنية جديدة

أعلنت وزارة الإسكان الجزائرية، عن بدء تلقي طلبات لجميع الراغبين بالتقديم في سكنات عدل 3، فضلاً عن أن هذه السكنات توفر للعديد من المواطنين وحدات سكنية ملائمة وسكن اقتصادي، إضافة إلى أن ذلك يدعم بشكل كبير جميع المقبولين في المنحة المقدمة من حكومة الجزائر، وكذلك العمل على دعمهم عبر توفير الوزارة لمثل هذه الوحدات، إضافة إلى إمكانية التسجيل في سكنات عدل، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

شروط التقديم في سكنات عدل 3 الجزائر

هناك بعض الشروط لكي يتم التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر، كما على النحو الأتي:-

لابد وأن يكون المتقدم من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود.

إضافة إلى أن يجب القيام بالتسجيل عبر موقع وزارة الإسكان الجزائرية.

أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية.

ألا يتخطى دخل المتقدم الشهري نحو 118 ألف دينار.

أن يقوم على سداد قيمة الأقساط على مدار 25 عامًا كما تُحدده وزارة الإسكان.

كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر

جاءت أهم خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 وفقًا لما يلي:-