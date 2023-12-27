إيه الأخبار الحلوة دي! المرتبات هتزيد .. وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين وجدول الحد الادني للرواتب

يتساءل العديد من المواطنين العراقيين عن مرتبات الموظفين بعدما أعلنت وزارة المالية العراقية موافقتها على زيادة الحد الأدنى المرتبات الموظفين والموظفات في العراق بأمر ديواني، وهناك الكثير من المواطنين ينتظرون موافقة الحكومة على السلم الجديد الخاص بالموظفين، ومعرفة جدول مرتبات الموظفين في العراق بعد تلك الزيادة الأخيرة.

ميعاد صرف مرتبات الموظفين من قبل وزارة المالية العراقية

في الغالب يتم صرف مرتبات الموظفين والعاملين في الدولة في كل الهيئات والمرافق الحكومية من يوم 24 في نهاية الشهر وتستمر عملية الصرف حتى يوم 27 في الشهر، بعد قيام وزارة المالية العراقية بالإقرار على مرتباتهم في الدولة، وبناءاً علىه فإن اليوم هو آخر أيام صرف المرتبات الخاصة بشهر ديسمبر في العراق.

جدول مرتبات الموظفين في العراق بعد زيادة الحد الأدنى

قام وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بالإعلان سابقاً عن رفع قيمة الحد الأدنى لمرتبات العمال وأصبح 450 ألف دينار عراقي، كما تم تشكيل لجنة مالية من أجل تحديد سلم المرتبات للموظفين في السابق، لمعرفة آخر مستجدات بخصوص سلم المرتبات للموظفين، والآن يتم انتظار الموافقة على السلم وطرحه من خلال الحكومة العراقية والتي لها كل الحق في التعديل على أي بند من بنود السلم، بعدما قام مجلس النواب بالتصويت على الموافقة لثلاث سنوات قادمة.

رفع قيمة الحد الأدنى للمتقاعدين في العراق

هناك أيضاً رفع في قيمة الحد الأدنى للمتقاعدين في العراق، ولكن لم يتم تحديد ميعاد صرف لتلك الزيادة، ولكن تم الإقرار على رفع قيمة الحد الأدنى لمرتبات المتقاعدين ( المعاشات)، وتقوم الهيئة القومية للتأمينات في العراق بصرف مرتبات المتقاعدين في اليوم الأول من الشهر، ولكن يتم تأخير الصرف في حالة وافق يوم الصرف يوم إجازة، وحدث ذلك التأخير في الصرف في شهر ديسمبر من يوم 1 ديسمبر إلى يوم 3 ديسمبر.