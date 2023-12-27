اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 موقع منصة مظلتي spa.gov.iq

مع اقتراب نهاية العام، تتصاعد مشاعر الانتظار والقلق لدى العراقيين، وهم يترقبون إعلان أسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة من الدعم الاجتماعي. فهذا الدعم يُعدّ مصدرًا مهمًا للمساعدة المالية للعديد من الأسر التي تعاني من صعوبات في المعيشة، لا سيما مع ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور ويأمل العراقيون أن تكون هذه الوجبة كافية لسد احتياجاتهم الأساسية، وتوفير سبل العيش الكريم لهم. فالعديد منهم يعيشون في فقر مدقع، ولا يستطيعون توفير الطعام والشراب والمسكن والتعليم والرعاية الصحية لأطفالهم.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023

بحسب تصريحات وزير العمل والشؤون الاجتماعية، فقد تم الانتهاء من فحص كافة البيانات المقدمة من قبل المواطنين، واختيار الأسماء التي لها الحق في الحصول على الوجبة ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن أسماء المستفيدين خلال الأيام القادمة وتأتي هذه الوجبة الأخيرة من الدعم الاجتماعي في إطار حرص الحكومة العراقية على مساعدة المواطنين الأكثر احتياجا، وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

استعلام كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية

يمكن للمواطنين الراغبين في التعرف على أسماء المقبولين والمستحقين للدعم الاجتماعي في الوجبة الأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2023 اتباع الخطوات التالية: