موعد مباراة الأهلي القادمة في نهائى كأس السوبر المصرى والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

زادت عمليات البحث في الساعات القليلة الماضية عن موعد مباراة الأهلي أمام نادي فيوتشر في الإمارات لتحديد بطل كأس السوبر المصري في نسخته الجارية علي استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي في الإمارات.

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر

يلتقي الأهلي مع مودرن فيوتشر في السابعة مساء غدًا الخميس بتوقيت القاهرة والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي في الإمارات، في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، لتحديد بطل السوبر المصري في النسخة الحالية.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا بهدف دون رد في مباراة نصف نهائي السوبر، في حين تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

القنوات الناقلة لنهائي السوبر المصري

سيكون أمام عشاق الأهلي فرص عدّة لمشاهدة نهائي السوبر المصري الذي يجمع الأهلي وفيوتشر حيث يمكنهم مشاهدة المباراة عبر قنوات أون تايم سبورت وكذلك قناة أبوظبي الرياضية.

تردد قناة أون تايم سبورت1

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معادل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي :نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أبوظبي الرياضية