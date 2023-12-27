 "الشاي الأخضر "تناوله يوميًا فهو الحل الأمثل لوقف تساقط الشعر 

يعاني الكثير من تساقط الشعر حيث أصبحت مشكلة شائعة تؤثر على الرجال والنساء، تنتج مشكلة تساقط الشعر عن عدة أسباب وتتنوع العلاجات ما بين اختيار مستحضرات توقف التساقط أو باستخدام المكونات الطبيعية الفعالة ومنها الشاي الأخضر الذي لا تقتصر فائدته فقط على الأعضاء الداخلية للجسم بل يعد مكونًا ناجحًا للغاية في وقف عملية تساقط الشعر عند استخدامه بشكل يومي.

فوائد الشاي الأخضر للشعر

تكمن الفائدة الكبيرة للشاي الأخضر في محتواه العالي من مضادات الأكسدة. إلى جانب ذلك فهو غني بالفيتامينات مثل فيتامين ب المعروف بفوائده المتعددة للشعر. يساعد في التحكم في تساقط الشعر وكذلك نمو الشعر. مما يجعله مكونًا رائعًا للعناية بالشعر ويمكنه حل عدد من مشاكلاته بما في ذلك قشرة الرأس وتساقط الشعر.

للشاي الأخضر فوائد خاصة بعلاج التهاب فروة الرأس

يعد التهاب وحكة فروة الرأس الجافة والقشرة سببان رئيسان يمكن أن يؤديا إلى تساقط الشعر بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

الشاي الأخضر، بفوائده المضادة للالتهابات يعالج مشكلات فروة الرأس ويضيف قوة لجذور الشعر ويحفز بصيلات الشعر للحث على (نمو) شعر جديد…

يبدأ نمو الشعر الصحي من فروة رأس صحية. لذلك لا بد من الحفاظ على صحة فروة رأسنا. الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في التعامل الطفيليات الموجودة على فروة الرأس التي غالبًا ما تضعف جذور الشعر وتسبب تساقطه.

ابسط طريقة لاستخدام الشاي الأخضر في وصفات العناية بالشعر

يستخدم الشاي الأخضر في الكثير من الوصفات للحماية من تساقط الشعر وتعزيز صحة فروة الرأس وتقوية الجذور والبصيلات.

يعد من أسهل وأسرع علاجات وقف تساقط الشعر بالشاي الأخضر ويُستخدم مرتين أسبوعيًا كما يُمكن اعتماده مع الوصفات الأخرى.

لتحضيره نُضيف ملعقة كبيرة من أوراق الشاي الأخضر أو أكياس مشروب الشاي الأخضر السادة ونُضيف إليها كوب ماء مغلي ثم ننتظر حتي يصل إلى درجة حرارة الغرفة العادية ونضعه على فروة الرأس مع التدليك في حركة دائرية ونتركه مدة 60 دقيقة ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر.

احذري من استخدام الشاي الأخضر على الشعر في هذة الحالة

يُعد الشاي الأخضر للشعر آمنًا لأبعد الحدود، لكن يوجد فئة نادرة قد يُسبب لها وضع الشاي الأخضر على فروة الرأس الحساسية، وتظهر الحساسية على شكل طفح جلدي، واحمرار، وحكة.

لتفادي حدوث ذلك يُنصح بوضع كَمّيَّة صغيرة من منقوع الشاي الأخضر على الجلد والانتظار مدة خمسة دقائق علي الأقل لمعرفة مدى تحسس الجسم منه.