رابط التقديم من هنا .. كيفية التقديم على استمارة التطوع على جهاز مكافحة الإرهاب العراقي

تم التصريح من قبل الحكومة العراقية عن أنه سيتم فتح استمارة التقديم على جهاز مكافحة الإرهاب خلال شهر ديسمبر من العام الحالي، ولكن لا بد من أن تتوافر الشروط المطلوبة للقبول، ومن خلال هذا سنتعرف على استمارة التطوع على جهاز مكافحة الإرهاب العراقي.

التقدم على استمارة التطوع على جهاز مكافحة الإرهاب العراقي

تم الإعلان بشكل رسمي من قبل جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، وذلك من خلال الدخول على رابط منصة بوابة أور الإلكترونية بداية من أمس الموافق 26 كانون الأول 2023 بداية من الساعة 8:00 صباحا، وحتى يوم الخميس غدا 28 كانون الأول 2023 الساعة 11:59 مساء، وأنه لا بد من توافر كافة المعايير المعلن عنها وإرسال كافة الأوراق.

أهم معايير التقديم في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي

لابد من توافر بعض من المعايير حتى يتم القبول في جهاز المكافحة للإرهاب في العراق، ومنها التالي:

يكون المتقدم عراقي الجنسية.

ألا يقل الحد الداني لعمر المتطوع عن 18 سنة، ولا يزيد عن 30 سنة.

يتمتع بأخلاق وسمعة حسنة.

يجب أن يكون الشخص المتقدم متوافرا به شروط اللياقة البدنية، والسلامة الصحية.

أن يكون غير محكوم عليه بجناية، أو بجنحة مخلة بالشرف.

لابد من حصوله على شهادة الابتدائية في الأقل.

ما هو الهدف الأساسي من جهاز مكافحة الإرهاب العراق

يعتبر جهاز مكافحة الإرهاب من أهم الأجهزة الموجودة في الدولة، والتي تهدف للقيام بعدد من الأهداف للعمل على الحفاظ على الأمن والأمان، ويمكننا التعرف عليها من خلال التالي: