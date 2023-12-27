أنها تقترب|.. تعرف على خطوات الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية 1445 من الرابط الرسمي

وفرت وزارة التعليم السعودية منصة رسمية للحصول على نتائج الطلاب والطالبات باستخدام رقم الهوية الوطنية، تعد هذه المنصة من الأهم في المملكة، حيث يستطيع الطلاب والطالبات تسجيل الدخول والاستفادة من جميع الخدمات المتاحة عبرها، يمكن الحصول على النتائج بسهولة عن طريق اتباع خطوات بسيطة على المنصة.

الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية

يقوم نظام نور بنشر جميع النتائج فور إصدارها، ويُتيح للطلاب والطالبات الوصول إليها بسهولة عبر تسجيل الدخول إلى المنصة، وتُعد هذه المنصة الرسمية التي وفرتها وزارة التربية السعودية، مما يسهل على الطلاب متابعة الدراسة عن بُعد في حالات انتشار الفيروسات مثل فيروس كورونا، وللاستعلام عن النتائج، قم باتباع الخطوات التالية:

1. ادخل إلى منصة نور التعليمية واضغط على “تسجيل الدخول”.

2. أدخل جميع بيانات ولي الأمر، مثل رقم الهوية وكلمة المرور.

3. انقر على “تسجيل الدخول” للوصول إلى المنصة.

4. اختر “الخدمات الإلكترونية”.

5. في الخدمات الإلكترونية، انقر على “نتائج الطلاب”.

6. حدد المرحلة التعليمية للطالب.

7. أدخل رقم هوية الطالب.

8. انقر على “بحث” لعرض النتيجة.

خدمات نظام نور الإلكتروني

توفر منصة نور مجموعة من الخدمات الإلكترونية، تشمل:

1. تسجيل الطلاب والطالبات في المدارس.

2. مشاهدة التقارير المدرسية لأولياء الأمور.

3. الاستعلام عن نتائج الطلاب.

4. التسجيل في الأنشطة المدرسية.

5. متابعة مستوى الطلاب لأولياء الأمور.

نظام نور 1445 وما هي أهميته؟

يطمح العديد من الطلاب وأولياء الأمور إلى الحصول على نتائجهم فور إعلانها، ولذلك قد وفرت وزارة التعليم السعودية عدة منصات لتسهيل هذه العملية.

وتبرز من بين تلك المنصات منصة نور كواحدة من الأهم، حيث تُظهر نتائج الامتحانات فور إصدارها، وتعتبر المنصة رسمية ويمكن للطلاب الوصول إلى نتائجهم بكل يسر من خلال اتباع خطوات بسيطة.