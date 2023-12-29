الزيادة وصلت ل100 ألف دينار .. موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يناير 2024

أعلن عن بعض من الأخبار السارة للمتقاعدين في العراق، وذلك بصرف رواتب المتقاعدين بزيادة جديدة من خلال موافقة مجلس الوزراء العراقي مع القيام برفع الحد الأدنى للرواتب لمبلغ 500 ألف دينار عراقي، ومن خلال هذا سنتعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق بزيادة 100 ألف دينار عراقي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق بالزيادة

حددت وزارة المالية العراقية عن أنه سيتم البدء في صرف هذه الرواتب بداية السادس والعشرين من شهر ديسمبر 2023، وذلك لمدة لا تقل عن يومين وذلك لكل من المتقاعدين البالغين سن الستين والذين مضوا عشرين عاما في جهة العمل، وذلك من خلال إيداع رواتهم في الحساب البنكي الخاص بهم، ويسهل علينا الاستعلام عن الراتب التقاعدي بالعراق من خلال اتباع الخطوات التالية:

لا بد من أن يدخل المواطن على موقع وزارة المالية العراقي.

اختار زر الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

كتابة كافة المعلومات في المكان المناسب.

انقر على زر الاستعلام.

سيتم إظهار كل المعلومات الخاصة برواتب المتقاعدين ومبلغ الزيادة.

ما هي أهم شروط التقديم على راتب التقاعد

يوجد عدد من الشروط التي يجب توافر في التقديم للحصول على راتب التقاعد والمحدد من قبل الهيئة العامة للتقاعد، والتي منها التالي: