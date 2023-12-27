فرصتك عشان تاخد شقة ببلاش من الحكومة .. إعلان عاجل من الإسكان بشأن “سكن لكل المصريين 3

قامت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بالكشف عن فتح باب التحويل للإعلان التكميلي للطرح الأول لمشروع سكن لكل المصريين 3 الذي يعمل بنظام التمويل العقارى، كما أضافت مي عبدالحميد في خلال تصريح تلفزيوني لها أن فتح باب التحويل للإعلان التكميلي للطرح الأول لمشروع سكن لكل المصريين 3 سوف تكون الأولوية به للمواطنين الذين قاموا بالحجز في الطرح الأول للإعلان، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يكن لهم وحدة سكنية في نفس الإعلان، وهم من تنطبق عليهم الشروط ولكن كانوا خارج أولوية الوحدات التي توفرها الوزارة حالياً لمتوسطي ومنخفضي الدخل.

ميعاد طرح الإعلان الجديد من شقق سكن لكل المصريين

قد تم فتح باب التقديم للإعلان منذ يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر الماضي، على أن يستمر فتح باب التقديم حتى يوم الخميس القادم الموافق 4 يناير 2024.

كيفية التحويل للإعلان التكميلي لشقق سكن لكل المصريين 3

يمكن معرفة التحويل عن طريق الدخول على رابط الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بصندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، وأيضاً يمكن معرفة خطوات التحويل عن طريق كراسة الشروط التي يتم إتاحتها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق، وتتضمن الخطوات الآتي:

القيام بالدخول على موقع صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري. القيام بتنزيل الإقرار وطلب التحويل على الوحدة من الموقع وتوقيع تلك الأوراق ثم يتم رفعهم مرة أخرى. القيام بتسديد مبلغ جدية الحجز ، وتصل قيمته إلى 6 آلاف. القيام بتسديد رسوم التحويل وقيمتها 35 جنيه.

شروط التقديم على الإعلان التكميلي