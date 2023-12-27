تردد القنوات الناقلة مباراة الأهلي وفيوتشر في كأس السوبر المصري | تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1 وأون تايم سبورتس

أعين عُشاق الساحرة المستديرة في جمهورية مصر العربية مشجعي المارد الأحمر يبحثون في الوقت الحالي عن تردد القنوات الناقلة مباراة نهائي كأس السوبر المصري، حيث تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1 وتردد قناة أون تايم سبورتس، حيث كلاهما تنقلان هذه المباراة، وفي تقرير اليوم نوضح لكم تردد كلا القناتين وموعد انطلاق اللقاء، فضلًا تابعوا معنا.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي وفيوتشر

مقرر أن يتم إذاعة المباراة النهائية من السوبر المصري على قنوات أبو ظبي الرياضية وقناة أون تايم سبورتس، وهاتين القناتين مسؤولين عن نقل المباراة للمشاهدين في جمهورية مصر العربية، وتأتي ترددات القنوات على النحو التالي:

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1

تقوم شبكة القنوات بامتلاك قناتين الأولى والثانية على النايل سات، حيث التردد الخاص بالاثنين معًا ينزل مرة واحدة، وذلك من خلال الإحداثيات التالية:

القمر الصناعي:نايل سات.

تردد القناة 12467.

اتجاه الاستقطاب الأفقي.

معامل تصحيح الخطأ 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/2.

تردد قناة أون تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة 10853.

معامل الترميز 27500.

اتجاه الاستقطاب أفقي.

موعد نهائي السوبر المصري

وضحنا لكم تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1 والتي هي من ضمن القنوات الناقلة مباراة نهائي السوبر المصري بين الأهلي المصري وفيوتشر، وستنقل اللقاء أيضًا قناة أون تايم سبورتس، وتفاصيل هذا اللقاء على النحو التالي: