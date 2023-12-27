سجل الحين من بيتك|.. طريقة تسجيل رياض الأطفال نظام نور 1445 من الموقع الرسمي

يتسابق الكثيرون للبحث عن طرق التسجيل في رياض الأطفال، إذ يقوم الطلاب في هذا الوقت بالتسجيل للعام الدراسي المقبل، وهو الوقت المخصص لتقديم الطلبات في كل عام، يتوقع أن يكون التقديم للعام الدراسي الجديد (1445 – 1446) خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يستعد أولياء الأمور لإدخال بيانات الطلاب لروضات الأطفال بشكل رسمي.

شروط تسجيل رياض الأطفال 1445 – 1446

للتقديم في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية السعودية، يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، في حال التقديم لروضة أهلية، يتم قبول المواطنين السعوديين والأجانب، شريطة توافر العمر المحدد.

ويتطلب التسجيل أيضًا أن يكون الطفل قد أخذ جميع التطعيمات الضرورية والحصن لضمان صحته، ويتعين تقديم شهادة فحص طبي من مستشفى حكومي موثوق به، ويعتبر أيضًا أن يكون عمر الطفل مناسبًا للتسجيل في رياض الأطفال.

طريقة تسجيل رياض الأطفال نظام نور

إذا لم يكن لدى ولي الأمر حساب في نظام نور، يتوجب عليه إنشاء حساب جديد عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور المطلوبين.