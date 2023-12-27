من الرابط الرسمي|.. رابط نتائج القبول المبدئي بالجوازات 1445 رتبة جندي رجال

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية برتبة جندي رجال، ويمكن الوصول إلى هذه النتائج عبر رابط نتائج قبول الجوازات 1445 في منصة أبشر توظيف، كانت المديرية قد أعلنت سابقًا عن الحاجة إلى شغل عدة وظائف برتبة جندي رجال، محددة شروط القبول والتسجيل، وسنقدم للمتابعين عبر موقعنا شروط القبول ورابط تقديم الوظائف، ونستعرض في هذا المقال أهم التفاصيل المطلوبة للمتقدمين على هذه الفرص الوظيفية.

رابط نتائج قبول الجوازات 1445

زيارة موقع “jobs.sa” والوصول إلى نتائج القبول للوظائف العسكرية.

اختيار وظائف الجوازات والضغط على خيار “عرض”.

بعد ذلك، قم بطباعة النتيجة لتقديمها أثناء عملية المراجعة.

ما هي تعليمات الحضور للمراجعة؟

الالتزام بالظهور في الميعاد المحدد والتوقيت المعلن لنتيجة القبول المبدئي عبر منصة “أبشر”. يجب طباعة نسخة من نتيجة القبول وتقديمها شخصياً خلال الحضور للمراجعة، مع إحضار المستندات المطلوبة التي تم تحميلها على المنصة أثناء التقديم. يتعين الالتزام بالحضور من دون مرافقين أو استخدام الجوال أو أجهزة التصوير.

ما هي المستندات المطلوبة؟

استلام نموذج القبول المبدئي من خدمة أبشر، بالإضافة إلى إحضار الوثائق التالية خلال المراجعة:

– أصل بطاقة الهوية الوطنية مع صورة منها.

– 8 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء (4×6).

– أصل المؤهل المطلوب للوظيفة مع صورة مصدقة عليها.

– 2 صورة مصدقة للشهادات الإضافية المذكورة في البيانات.

– شهادة المعادلة مصدقة من وزارة التعليم للمؤهل الحاصل خارج المملكة.

– صورة سجل الأسرة لوالد المتقدم مع اسم الأم.

– إذا كان المتقدم متزوجًا، يجب تقديم سجل الأسرة الخاص به وصورة منه.

– نتيجة اختبار القدرات.

– تجهيز ملف لترتيب وتسليم المستندات خلال المراجعة.

يرجى ملاحظة أن نتائج القبول المبدئي ليست نهائية حتى بعد المراجعة، وفي حالة اختلاف البيانات مع المستندات، قد يؤدي ذلك إلى الاستبعاد النهائي من عملية القبول.