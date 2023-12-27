بفارق 23 جنية عن سعر البنك "الدولار" يسجل هذا الرَّقَم الغير مسبوق في السوق السوداء

اتسعت رقعة البحث في الساعات القليلة الأخيرة عن سعر الدولار في السوق السوداء واستقر معها سعر صرف الدولار في السوق الرسمي في البنوك والصرافات واتسعت الفجوة بين السوق الرسمي و السوق السوداء بنحو 23 جنيها، حيث سجل بالبنك المركزي المصري بنهاية تعاملات أمسِ قرابة 31 جنيها، وزاد سعر صرف الدولار في السوق السوداء بشكل غير مسبوق.

سعر الدولار في السوق السوداء

تزامن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء ليصل إلى مستواه القياسي لأول مرة، مع زيادة أسعار الذهب في السوق ووقف البنوك تفعيل بطاقات الائتمان (كريدت كارد) الجديدة في التعاملات الدولية (بالدولار وأي عملة أجنبية أخرى) لحماية العملة الأجنبية من الاستخدام الخاطئ.

ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار، في حين ارتفع سعر الدولار بالسوق السوداء خلال الساعات الماضية إلى مستويات قياسية جديدة، حيث يتم تداوله بالقرب من مستوى 54 جنيهًا للدولار الواحد، فيمًا تتراوح التداولات بين 54 إلى 55 جنيهًا للدولار، وكان أعلى سعر وصل إليه الدولار بالسوق الموازية في مصر هو 53 جنيهًا.

جاءت ارتفاعات دولار السوق السوداء والذهب أيضًا مدفوعة بتوقعات تعويم الجنيه المصري مطلع العام القادم،

سعر الريال السعودي اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودي في الأسواق الرسمية كالبنوك والمصارف المعتمدة عند 8.25 جنيه في التعاملات البنكية، في حين ارتفع في السوق الموازي ليصل ألي (14.25) جنيه بفارق يزيد عن 4 جنيهًا لكل ريال سعودي.

جاء هذا الارتفاع في سعر الريال السعودي نظرًا للإقبال الشديد علي العملة ولتوافد الكثير من المصريين لأداء العمرة في بيت الله الحرام وضرورة شراء الريال.