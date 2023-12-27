بالرقم المدني فقط.. results.moe.edu.kw نتائج الطلاب في الكويت 2024 الفصل الأول

وضحت وزارة العليم العراقية عبر حسابها عن رابط نتائج الطلاب في الكويت 2024 الفصل الأول وذلك عبر إدخال كلاً من الرقم التسلسلي وكذلك الرقم المدني، فلقد قامت الحكومة بتحويل كافة خدماتها الورقية إلى إلكترونية وبالتالي تتيح فرصة لاستفادة عدد أكبر من المواطنين من الخدمات التي تقدمها، حيث يمكنهم إجراء أي خدمة من الخدمات بسهولة في أي مكان به شبكة إنترنت وفي أي وقت متاح.

نتائج الطلاب في الكويت 2024 الفصل الأول

قامت الحكومة السعودية متمثلة في وزارة التعليم الكويتية بالإعلان عن رابط نتائج الطلاب في الكويت 2024 الفصل الأول من خلال حساباتها الرسمية المتاحة على شبكة الإنترنت، وإليكم خطوات الاستعلام:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية الكويتية المتاح على شبكة الإنترنت.

اضغط على تبويب قائمة الطلاب الموجود في أعلى الصفحة.

انقر على اختيار نتائج الطلاب من بين الاختيارات الموجودة بالقائمة المنسدلة.

اضغط على اختيار نتائج صفوف النقل.

اكتب الرقم المدني في المربع الأولى الموجود على الموقع.

اكتب الرقم التسلسلي في المربع الثاني الموجود على الموقع.

انقر على اختيار البحث وترقب بضع دقائق لظهور نتائج الطالب الذي ترغب في التعرف على درجات المواد الدراسية الخاصة به.

موعد الإعلان عن نتائج الطلاب في الكويت

وبعد التعرف على طريقة استعلام نتائج الطلاب في الكويت 2024 الفصل الأول، فلقد أشارت الوزارة بانها ستظهر قريبًا حيث تم الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية ومراجعتها واعتمادها من قبل وزير التعليم الكويتي والآن باقي مرحلة النشر على الموقع الرسمي.