عبر ca.iq .. تنزيل أسماء نقل النفوس 2023 pdf الوجبة الأخيرة في عموم المحافظات بالعراق

البحث الآن قائم عن أسماء نقل النفوس 2023 pdf الوجبة الأخيرة، حيث تقوم الحكومة العراقية بالإعلان بشكل دوري عن قوائم للمواطنين المتقدمين وتُعلن من شمله نقل النفوس بكل وجبة، وعبر تقرير اليوم نوضح لكم خطوات الاستعلام عن التي تم قبول طلبهم وكيف يمكن تحميل كشوفات التي تم الموافقة على طلبهم، فتابعوا معنا.

تنزيل أسماء نقل النفوس 2023 pdf الوجبة الأخيرة

نقل النفوس هي خدمة متاحة من ضمن خدمات وزارة الداخلية العراقية إلى المواطنين والمواطنات، وذلك للراغبين بتغيير الاسم واللقلب الخاص بهم، ويتم الموافقة على طلبهم بعد تقديم أوراق ومستندات خاصة بهم، بالإضافة إلى توافر جميع الشروط الخاصة بهم، ويتم إتاحة كشوفات المواطنين المقبولين بصورة وجبات على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية، حيث يمكن الاستعلام سيرًا على الخطوات التالية:

توجه إلى موقع وزارة الداخلية العراقي المتاح على شبكة الإنترنت.

العراقي المتاح على شبكة الإنترنت. أضف البيانات المطلوب منك إدخالها للدخول، ثم انقر على أسماء نقل النفوس.

حمل الكشوفات وفقًا للمحافظة الخاصة بك، ثم انقر على فتح الملف وسوف تستعلم عن اسمك هل تم قبول طلبك أم لا.

أسماء نقل النفوس 2023 pdf الوجبة الأخيرة

يقوم آلاف المواطنين والمواطنات في العراق بالتقديم على نقل النفوس عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وتقوم الوزارة حينها بفرز طلبات المتقدمين، ثم تقوم بإعداد كشوفات بالمواطنين المقبولين التي توافرت بهم الشروط، لهذا ينبغي تقديم مستنداتك كاملة وإدخال معلوماتك صحيحة، بحيث يتم تغيير الاسم واللقب الخاص بك، وللعلم أن الوزارة من فترة لأخرى تقوم بإعلان وجبات جديدة بمقبولين جدد تتوافر بهم الشروط.