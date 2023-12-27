“ظهررت” نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات 1445 على رتبة جندي للرجال عبر منصة أبشر jobs.sa

نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات 1445، شهدت الساعات القليلة الماضية بحث مكثف من جانب جميع المهتمين في المملكة العربية السعودية حول نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات 1445، وذلك حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي في وزارة الداخلية والمتمثلة في المديريات العامة للجوازات عن ظهور تلك النتائج المبدئية لقبول الوظائف المتاحة، ونوفر لكم من خلال هذا المقال كل ما يخص الاستعلام عن النتائج بكل سهولة.

نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات

من خلال بوابة أبشر للتوظيف يمكن للجميع الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات 1445 على رتبة جندي للرجال، ويتم ذلك من خلال مجموعة من الخطوات التي سنشرحها لكم بالتفصيل، كالآتي:

أولًا: يجب الدخول إلى رابط منصة أبشر jobs.sa.

jobs.sa. ثانيًا: الدخول على خيار القبول المركزي للوظائف العسكرية.

ثالثًا: الولوج إلى الوظائف التي قمت بالتقديم عليها والتي من بينها وظائف المديرية العامة للجوازات.

رابعًا: في حال تم قبولك ستجد رسالة “تم قبولك” أما في حال عدم القبول ستجد رسالة “نتعذر لعدم قبولك”.

خامسًا: قم بطباعة النتيجة في حال قبولك ليتم تقديمها ضمن أوراق التعيين.

الأوراق المطلوبة بعد القبول المبدئي في الجوازات

بعد التعرف على نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات 1445 وفي حال القبول يجب تقديم الأوراق التي حددتها الإدارة العامة للجوازات والتي تأتي على النحو التالي: