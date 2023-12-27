لا تترك حقك.. خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث

أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج السادس الإعدادي للدور الثالث لعام 2023 في جميع المحافظات عبر ملفات PDF، بعد انتهاء عملية تصحيح الاختبارات وإحصاء الدرجات، وتم فتح باب الاعتراضات للطلاب، وينتظرون الآن الإعلان عن نتائجهم، مما يجعل هذا الإعلان أمرًا هامًا للطلاب وأولياء الأمور في العراق.

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث

أكد مصدر مسؤول داخل وزارة التربية والتعليم العراقية أنه تم رفع نتائج السادس الإعدادي للدور الثالث على الموقع الرسمي وموقع نتائجنا الإلكتروني، بهدف تسهيل الوصول إليها للطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح المصدر أنه تم فتح باب الاعتراضات على تلك النتائج، مما يتيح للطلاب إمكانية الاعتراض على درجاتهم في الاختبارات، كما أشار المصدر إلى أهمية تقديم الاعتراضات في الفترة المعلنة، حيث يتعين على الطلاب دفع رسوم قدرها 3000 دينار عراقي لكل مادة تحتاج للاعتراض عليها.

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث موقع نتائجنا

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن فتح فترة الاعتراضات على نتائج السادس الإعدادي للدور الثالث لعام 2023، ابتداءً من 4 ديسمبر 2023 حتى الخميس 7 ديسمبر 2023.

ويتاح بهذه الفترة للطلاب إمكانية تقديم اعتراضات على درجاتهم في جميع المواد الدراسية، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج في الأيام القليلة القادمة.

خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا العراقي الإلكتروني، ثم انتقل إلى قسم نتائج اعتراضات السادس الإعدادي للدور الثالث لعام 2023.

اختر المحافظة التي ينتمي إليها الطالب من القائمة المتاحة، وقم بالضغط على مربع التنزيل الموجود أمام اسم المحافظة، ستظهر كشوف الطلاب مباشرة بعد تحميل النتيجة.