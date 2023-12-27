لو معاك 50 ألف جنية هتاخد شقة سوبر لوكس“ الحجز في شقق الاسكان الاجتماعي 2024 في 8 محافظات.. ألحق احجز

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة حول شقق الاسكان الاجتماعي، والجدير بالذكر أنه يوجد الكثير من المشاريع التي تطلق وحدات سكنية، وتبدأ أسعار الشقق فيها بداية من 410.000 جنيه بأنظمة تقسيط مريحة والتي تستمر حتى 15 عام، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة

للحجز في وحدات الإسكان الاجتماعي يتم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك التعمير والإسكان، كما أنهم قاموا بطرح حوالي 1180 شقة سكنية وهي توجد في كل من مدينة العبور وأسيوط الجديدة والمساحات بها تتراوح ما بين 63 متر و93 متر، بالإضافة إلى أنها تتميز بأنها مشطبة تشطيب سوبر لوكس، والتفاصيل في كل محافظة كالتالي:

مدينة أسيوط الجديدة: يتوفر بها وحدات سكنية مساحتها 63 متر، ويصل سعر المتر بها 6520 جنيه، لتكون قيمة الوحدة 410.000 جنيه ويتم دفع 50.000 جنيه مقدم.

مدينة العبور: يوجد بها وحدات سكنية جديد ومساحتها تتراوح ما بين 89 متر و 92 متر، وسعر المتر بها 7245 جنيه مصري، يجب العلم أنه يتم دفع مقدم 60.000 جنيه.

وحدات الجهاز التنفيذي

وهو يعتبر المشروع الثاني لوزارة الإسكان والتعمير، ووفقًا لما طرحت عنه الوزارة أنه يوجد ما يقارب نحو 43 وحدة سكنية وهي جاهزة على الاستلام في فبراير، الجدير بالذكر أنه تلك الوحدات مساحتها تتراوح ما بين 67 متر و96 متر، بالإضافة إلى أن سعر المتر بها يبدأ ما بين 7475 جنيه ويصل حتى 4549 جنيه، توجد تلك الوحدات داخل حلوان كما أنه يتم الحصول على كراسة الشروط من مقر الجهاز في حلوان.