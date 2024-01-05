الوجبة الأخيرة ظهرت.. أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 والاستعلام عنها spa.gov.iq

يتساءل الكثير من المواطنين عن أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024، والتي وفقًا لجهات مختصة بانها سيتم ظهورها خلال الساعات القليلة القادمة على الموقع الرسمي لوزارة العمل العراقية بتقنية pdf وسيتضمن هذا الكشف على كافة أسماء المقبولين في الوجبة السابعة والأخيرة والذي يبحثون يوميًا عن موعد ظهورها للاطمئنان ما إن تم قبولهم أم رفضهم.

أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

قبل التعرف على طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024، فنريد التنويه بان الرعاية الاجتماعية تعتبر من أهم طرق الدعم التي وجهتها لحكومة للمواطنين من أجل تلبية كافة الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب وملبس، ويمكن بكل سهولة الاستعلام عبر اتباع هذه الطرق:

قم بزيارة المنصة الرسمية لمنصة مظلتي الإلكترونية المتاحة على شبكة الإنترنت.

ادخل على تبويب قسم الرعاية الاجتماعية.

ستظهر لك مجموعة من الأقسام من بينها انقر على قسم الرعاية الاجتماعية.

انقر على اختيار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لهذا العام 2024.

حدد من بين الوجبات الموجودة الوجبة الأخيرة والسابعة.

قم بكتابة جميع البيانات التي تحتاج إليها في أماكنها الموجودة على الموقع.

انقر على زر التحميل.

يتوجب عليك الانتظار بضع دقائق حتى يتم تحميل الملف بالكامل وفور التنزيل قم بالبحث عن الاسم رباعي.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية

وبعد التعرف على أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024، فلقد ذكرت وزارة العمل العراقية بشروط استحقاق الدعم والتي جاءت على النحو التالي: