نتائج الطلاب في الكويت 2024 الفصل الأولطريقة الاستعلام عبر موقع وزارة التربية الكويتية

أوضحت وزارة التربية الكويتية عبر موقعها على الإنترنت طريقة الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول بمجرد ظهورها على الموقع، حيث تم الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية منذ أقل من أسبوع، لذا كثر البحث في الفترة الأخيرة عن نتائج امتحانات الفصل الأول في الكويت، وللآن الأمر أصبح يسير فبمجرد ظهور النتائج على موقع الوزارة يمكن الاطلاع عليها، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة الاستعلام عن نتائج الفصل الأول في الكويت.

موعد ظهور نتيجة الفصل الأول في الكويت 2024

بدأ طلاب جميع المراحل التعلمية امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 17 ديسمبر 2023 واستمرت الامتحانات مدة أسبوع كامل، وبدأت بعدها وزارة التربية بتكليف فريق التصحيح يتولى وظيفة تصحيح الامتحانات، للإعلان عن النتائج بمجرد الانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق والمراجعة، وقد تم التنويه إلى الانتهاء من عملية التصحيح، وأن ظهور نتائج الفصل الأول لم يبق على ظهورها سوي وقت يسير، وسيتم الإعلان عنها على موقع الوزارة بمجرد الانتهاء منها، ليتمكن الطلبة بعد ذلك من الاستعلام عن النتيجة كما سنبين في الخطوات التالية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الفصل الأول 2024 في الكويت

يمكن لطلاب جميع المراحل التعليمية الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول بمجرد ظهور النتيجة على موقع وزارة التربية الكويتية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية الكويتية. اضغط على “قائمة الطلاب” من أعلى الصفحة. انقر على “نتائج الطلاب” من القائمة. حدد نوع النتيجة، وهي: نتائج صفوف النقل. يطلب منك إدخال أمرين: الأول هو: الرَّقَم المدني للطالب. الثاني هو: الرَّقَم التسلسلي للطالب. بعد إدخال الأرقام في أماكنها المحددة اضغط على “بحث”.

يظهر على الشاشة أمامك النتيجة وجميع تفاصيلها، في حالة ظهورها ونزولها على موقه وزارة التربية الكويتية.