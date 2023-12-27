مسلسل قيامة عثمان الحلقة 142 مترجمة بجودة عالية فيديو لاروزا

مسلسل قيامة عثمان وهو واحد من المسلسلات التركية الذي يحبه الجميع من مختلف الدول حول العالم، لذلك يتساءل العديد من خلال محركات البحث عن الحلقة 142 من مسلسل قيامة عثمان، يتم عرض المسلسل على قناتي الفجر الجزائرية وقناة atv التركية، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 142

يتم عرض مسلسل قيامة عثمان كل يوم الإربعاء من كل أسبوع على قناة atv في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا، ومن المقرر عرض الحلقة الجديدة اليوم الأربعاء الموافق 27 من شهر ديسمبر، بالإضافة إلى أنه يتم عرضه على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر، يتم عرضه الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة 10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد قناة atv

تقوم قناة أي تي في بـ عرض المسلسل باللغة التركية، التردد على قمر نايل سات:

التردد: 10779.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تقوم بعرض مسلسل قيامة عثمان باللغة العربية الفصحى، التررد على القمر نايل سات:

التردد 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر عرب سات

التردد: 11034.

معدل الترميز: 5000.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

بالإضافة إلى أنه يمكن المشاهدين الأن متابعة مسلسل قيامة عثمان من خلال موقع قصة عشق، وهو يعمل على بث الحلقات الجديدة، ويرجى الرجوع إلى قناة atv وذلك للتأكد من المواعيد الصحيحة لعرض المسلسل.