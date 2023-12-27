نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثالث في العراق 2023 عبر موقع الوزارة ونتائجنا

أعلنت منذ فتر ة نتائج السادس الإعدادي في جميع محافظات العراق، وبعدها بفترة تم الإعلان من قبل وزارة التربية العراقية على فتح باب تقديم الاعتراض على من وجد نفسه قد حصل على درجات غير التي كان يتوقعها، فأنه يحق له تقديم اعتراض على هذه المادة وغيرها من المواد بعد دفع الرسوم التي قررتها الوزارة لكل مادة، والآن ينتظر الطلاب الذين قاموا بتقديم الاعتراض على هذه المواد، إعلان نتائج الاعتراضات، والتي لم يبق عليها إلاّ وقت يسير كما سنبين في الأسطر التالية:

الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي عبر موقع نتائجنا

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي الفصل الدراسي الثالث عبر موقع نتائجنا من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع نتائجنا. النول لأسفل الصفحة، وتحديد المحافظة. اضغط على تنزيل مِلَفّ النتيجة بصيغة pdf. من خلال اسن الطالب أو رَقَم الجلوس يمكنك الاستعلام عن النتيجة.

الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي عبر موقع وزارة التربية العراقية

تستطيع الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي عبر موقع وزارة التربية العراقية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع وزارة التربية العراقية. اضغط على نتائج الامتحانات من أعلى الصفحة. اضغط على رابط الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي الدور الثالث 2023. يطلب منك كتابة اسم الطالب والمحافظة ورقم الجلوس. بعد كتابة البيانات السابقة، اضغط بحث.

يظهر لك نتيجة الاعتراض وجميع ما يدور حولها من تفاصيل.

موعد نتائج الاعتراضات السادس الإعدادي في العراق للفصل الدراسي الثالث

الكثيرون يبحثون عن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي الدور الثالث والتي لم يتم الإعلان عنها رسميًا من وزارة التربية العراقية حتى الآن، ولكن من المتوقع الإعلان عنها بعد قليل، حيث تم الانتهاء من المراجعة والتدقيق، وفي انتظار الإعلان عناه قريب.