هنا pdf كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق لجميع المحافظات عبر منصة مظلتي الوجبة الاخيرة

كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة من أهم الموضوعات التي تشغل بال الكثير من المواطنين العراقيين في الوقت الحالي حيث يمكن الحصول عليها بعد توفير كافة الضمانات والشروط المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في دولة العراق كما يمكن الحصول على هذا البرنامج عن طريق منصة مظلتي الإلكترونية ويمكن تحميل جميع الكشوفات والتعرف على جميع الأسماء المطلوبة للحصول على هذا البرنامج بموافقة من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يمكن الحصول على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في دولة العراق بعد توفير كافة الضمانات والشروط المطلوبة للحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق لذلك سوف نشرح للجميع اليوم طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لجميع المحافظات العراقية كالآتي:

يتم في البداية الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم بعد ذلك عليك اختيار طلب الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

تحديد المحافظة المراد البحث عنها.

ثم قم بتحميل جميع الكشوفات للتعرف على برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وجميع المقبولين مبدئياً فيها.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية