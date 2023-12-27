مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 142 مترجمة hd علي موقع قصة عشق

يعد مسلسل المؤسس عثمان من ضمن احد المسلسلات التي يكثر البحث عنها حيث يتابعه الكثير منذ عرضه للجزء الأول وصولًا للجزء الخامس ويصنف من المسلسلات التاريخية والتي يحكي به عن قصة عثمان ابن ارطغرل ودوره في تأسيس الدولة العثمانية والعمل على محاربة للجميع حتى تكون جولة قوية ومن خلال هذا سنوضح مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 142.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 142

يتم عرض المسلسل على عدد من القنوات التي حصلت على حقوق البث له ويعرض كل خميس من كل أسبوع على قناة آي تي في التركية باللغة التركية كما انه يعرض على قناة الفجر الجزائرية على كافة الأقمار الصناعية وهما القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وتنفرد قناة اليرموك بعرضها للحلقة الجديدة من المسلسل ويشاهده الكثير والذي أصبح ملايين من الأشخاص يتابعنه.

تردد قناة آي تي في التركية على نايل سات

يمكننا الاستمتاع بمشاهدة المسلسل في الموعد المحدد له من خلال التالي:

التردد 10796

معدل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز27500.

القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة الفجر الجزائرية

يستطيع عدد كبير من المشاهدين متابعة مسلسل المؤسس عثمان على القمر الصناعي نايل سات باللغة العربية من خلال البيانات الاتية:

التردد 12034

معدل الاستقطاب أفقي

معدل الترميز27500

تردد قناه اليرموك على نايل سات

يمكن مشاهدة المسلسل من خلال استقبال التردد الاتي:

التردد الخاص 11678

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500.

كما انه يوجد عدد من المواقع التي تنفرد بعرض المسلسل من خلال الدخول على الموقع وكتابة الحلقة التي تريد مشاهدتها ويمكننا متابعته من الحلقة الاولي.