“هتقبض قريب”.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة لكافة المستفيدين

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024، الملايين من أصحاب المعاشات يبحثون عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة والذي من المقرر أن يصرف لهم مع مستهل العام الميلادي الجديد، ووفقا لقرار هيئة التأمينات الاجتماعية سيتم زيادة المعاشات 2024 بنحو 15% من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين محدودي الدخل في ظل غلاء الاسعار، واليكم موعد صرف معاشات يناير 2024، فتابعونا.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 بداية من يوم الاثنين القادم الموافق الاول من الشهر نفسه، حيث يتم صرف المعاشات في مقتبل كل شهر دون تبكير للموعد أو تأجيله، ويستفيد منها 11 مليون مواطن، حيث تسعى الحكومة لتوفير سبل الحياة لهم من خلال الاستفادة من زيادة المعاشات، وكشف جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات في مداخلة هاتفية له في برنامج «على مسؤوليتي» أن المعاشات حتى 2015 كانت «هزلية»، والحد الأقصىى للمعاشات يصل لـ 3000 آلاف جنيه، ومع زيادة المعاشات التي تسعى لها الدولة باستمرار وصل الحد الأقصى للمعاشات لـ 10000 جنيهً.

الاستعلام عن معاشات يناير 2024 بالرقم القومي

ويمكنك الاستعلام عن معاشات يناير 2024 بالرقم القومي عبر موقع التأمينات الاجتماعية بشكل الكتروني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

اضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

ادخل على الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاشات.

ادخل الرقم القومي للاستعلام عن المعاشات.

اضغط على كلمة الاستعلام.

الآن سيظهر لك كافة التفاصيل الخاصة بالمعاش

اماكن صرف المعاشات 2024

ويمكنك الحصول على المعاش الخاص بك بأكثر من طريقة، وهي: