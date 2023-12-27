نتائج الأردن الفصل الدراسي الأول 2024 عبر منصة أوبن ايمس

يبحث الآن الكثيرون من الطلاب الأردنيين على نتائج الامتحانات الصفوف الأولى والعاشرة والحادي عشر، فبعد انتهاء امتحانات الفصل الأول ينتظر الآن العديد من الطلاب الاطلاع على نتائج الامتحانات، والتي بات الإعلان عنها ينتظره الجميع، فبمجرد الانتهاء من عملية التصحيح سرعان ما تبادر وزارة التربية والتعليم الأردنية رفع النتائج على المنصة الخاصة بعلامات الطلاب في الأرْدُنّ “أوبن ايمس”، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة الاستعلام عن النتائج.

ما هي طريقة الدخول إلى موقع علامات الطلاب في الأرْدُنّ “أوبن ايمس”

يمكنك تسجيل الدخول إلى موقع علامات الطلاب في الأرْدُنّ للاستعلام على علامات الطالب من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع علامات الطلاب في الأرْدُنّ. يطلب منك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. حدد اللغة التي تريد التعامل بها على الموقع. اضغط على مِلَفّ التكوين. ومن ثم اضغط على تقرير التقويم.

انتظر عدة دقائق، سوف يعرض أمامك علامات الطالب المتقدم.

موعد ظهور نتائج الفصل الأول في الأرْدُنّ 2024

ينتظر الجميع إعلان نتاج الامتحانات الفصل الدراسي الأول في الأرْدُنّ، والتي لم يبق عليها الكثير من الوقت حتى تقوم وزارة التربية والتعليم الأردنية بالإعلان عنها، حيث تم الانتهاء من عمليات التصحيح وبمجرد الانتهاء من مراجعة الدرجات والتدقيق تقوم الوزارة باعتماد النتيجة ورفعا على موقع علامات الطلاب “أوبن ايمس” الذي خصصته للاستعلام عن نتائج الطلاب الأردنيين، ولكن عليك بالتأكد من كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح، كما عليك أيضا من تحديد بعد الأمور التي يتطلبها الموقع لتتمكن من الدخول إلى موقع علامات الطلاب بسهولة.